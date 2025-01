Virtuos lance une nouvelle ère dans le développement collaboratif de jeux avec les acquisitions stratégiques de Pipeworks (USA), Abstraction (Pays-Bas) et Umanaïa (Canada)

Virtuos, société spécialisée dans le développement de jeux vidéo, a annoncé aujourd'hui une expansion significative en Europe et en Amérique du Nord grâce à l'acquisition d'Abstraction aux Pays-Bas, de Pipeworks Studios (Pipeworks) aux Etats-Unis et d'une participation majoritaire dans Umanaïa Interactive (Umanaïa) au Canada.

Cette opération, qui intervient à un moment charnière de la reprise de l'industrie des jeux, accélère stratégiquement la croissance de Virtuos et ses efforts pour défendre un modèle de développement flexible pour ses clients. L'approche de développement collaboratif de Virtuos rationalise la création de grands jeux en tirant parti de son réseau mondial de talents, de ses offres de services étendues et de sa proximité avec les partenaires d'édition et de développement. Cette polyvalence renforce la position de Virtuos dans la fourniture de jeux exceptionnels de manière efficace et rentable.

L'expansion intègre les compétences des trois nouveaux studios au sein de Virtuos, ce qui lui permet de proposer à ses clients des offres complètes de production de jeux, de l'art à l'ingénierie, en passant par le développement complet de jeux et les services en direct, en tant qu'unité homogène. S'appuyant sur ses opérations existantes en Europe et en Amérique du Nord, Virtuos a également augmenté ses effectifs en Occident de 900 à plus de 1 200 experts en développement de niveau AAA dans 16 studios, dont Beyond-FX, Black Shamrock, CounterPunch, Third Kind Games et Volmi.

Pipeworks : 25 ans d'excellence et d'innovation en matière de développement

Pipeworks rejoint Virtuos en tant que principal studio de développement de jeux en Amérique, s'appuyant sur ses 25 ans d'histoire pour fournir certains des jeux les plus appréciés de l'ère moderne, des superproductions AAA aux créations originales innovantes. Depuis son siège de la côte ouest à Eugene, dans l'Oregon, les quelques 200 professionnels de Pipeworks ont fait progresser les meilleures pratiques en matière de développement collaboratif pour les jeux sur console, PC et mobile, et ont été les premiers à innover en matière de live operations, de cross-play et de streaming de jeux. Depuis 1999, Pipeworks a contribué au développement de plus de 125 jeux, depuis ses débuts avec Godzilla : Destroy All Monsters Melee et ses suites, en passant par Terraria, Madden NFL, EA Sports College Football et Call of Duty. Pipeworks a de nombreux titres AAA en développement avec des partenaires clés, notamment Xbox Game Studios, PlayStation Studios et Warner Bros. Games.

Reconnue pour son expertise multidisciplinaire, la capacité de Pipeworks à superviser le développement à grande échelle et les "live operations" renforce la position de Virtuos dans le développement de jeux externes, améliorant ainsi sa capacité à fournir des solutions de bout en bout, de la conception à la production, en passant par le suivi de la mise sur le marché.

Lindsay Gupton, PDG de Pipeworks, a déclaré :

Avec Virtuos, Pipeworks entre dans un nouveau chapitre passionnant d'évolution et de croissance - un autre moment de mise à niveau pour notre studio à un moment important pour l'industrie. Ensemble, nous sommes à la tête d'une nouvelle ère de développement collaboratif de jeux, favorisant des résultats plus sains et plus durables pour nos studios partenaires et de meilleures expériences pour nos joueurs. En tant que force conjointe, nous sommes prêts à mener cette nouvelle ère de développement externe en Amérique du Nord et au-delà, en relevant les plus grands défis de l'industrie et en construisant l'avenir des jeux."

Abstraction : L'expertise en codéveloppement au-delà des frontières

Fondé en 2007, Abstraction est un studio de codéveloppement créatif de premier plan qui a réalisé plus de 200 projets, dont Baldur's Gate 3, Dune : Awakening, Halo : The Master Chief Collection et Mass Effect : Legendary Edition. Son équipe pluridisciplinaire de plus de 90 vétérans de l'industrie excelle dans la collaboration pour développer des solutions uniques aux défis techniques les plus complexes, conformément à la mission fondatrice du studio qui consiste à développer de nouvelles technologies et des prototypes de jeux. Leur expertise en ingénierie, en particulier, accélérera la croissance de Virtuos Labs, un réseau de studios Virtuos qui se concentre sur la fourniture aux clients de solutions d'ingénierie avancées dans des moteurs commerciaux et propriétaires.

Ralph Egas, fondateur et PDG d'Abstraction, a déclaré :

Dès notre première conversation, il est apparu clairement que nos valeurs s'accordaient parfaitement. Il est rare et louable que Virtuos permette à ses studios d'exceller dans leurs propres domaines, en faisant preuve d'un grand respect pour nos valeurs, notre vision et notre héritage distincts. Ce partenariat entre Virtuos et Abstraction libère un potentiel extraordinaire. L'expertise de Virtuos dans les domaines que nous ne couvrons pas en interne nous permet de viser plus haut et d'accomplir plus, tout en continuant à exceller dans ce que nous faisons le mieux pour nos partenaires, à savoir valoriser leur propriété intellectuelle comme s'il s'agissait de la nôtre. Le slogan de Virtuos," We Make Games Better, Together ", incarne l'esprit de collaboration que je défends depuis longtemps entre pairs dans l'industrie. Avec Virtuos, cette vision est devenue réalité".

Umanaïa : Redéfinir les possibilités de jeu grâce à la techno-créativité

En 2021, Umanaïa a été fondée à Montréal par des vétérans de l'industrie qui ont livré ensemble des franchises acclamées comme Assassin's Creed et For Honor. Au coeur de la mission d'Umanaïa se trouve un engagement en faveur de l'innovation, qui s'appuie sur une combinaison de percées technologiques et de créativité humaine pour redéfinir les possibilités de jeu. En s'appuyant sur l'expertise collective de l'équipe en matière de Games-as-a-Service (GaaS) et sur des stratégies de post-lancement réussies, Umanaïa se concentre sur la revitalisation d'IP appréciées et sur la création de nouvelles expériences qui trouvent un écho profond auprès des joueurs.

Avec une équipe de plus de 40 développeurs seniors, Umanaïa sera le moteur de l'innovation au sein de Virtuos Originals, une initiative qui encourage la création de nouvelles propriétés intellectuelles à présenter à des partenaires potentiels de co-développement et d'édition. L'équipe travaille sur un titre qui est actuellement en pré-production.

Yannis Mallat, président et cofondateur d'Umanaïa, a déclaré :

Umanaïa s'associe à Virtuos dans le cadre d'un partenariat parfait à un moment charnière de l'industrie. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'entamer ce nouveau chapitre, persuadés que Virtuos est idéalement positionné pour avoir un impact significatif dans un paysage de jeux en constante évolution. En tant que défenseurs passionnés de la création d'expériences inédites pour les joueurs, nous sommes ravis de combiner notre créativité, notre expertise et nos innovations technologiques pour atteindre ensemble de nouveaux sommets."

Un saut audacieux pour améliorer les jeux, ensemble

Suite à l'acquisition par Virtuos, les trois studios continueront à fonctionner sous la direction de leurs équipes respectives. Ces acquisitions stratégiques nourrissent l'ambition de Virtuos de devenir le premier développeur externe de jeux au niveau mondial, en renforçant sa capacité à offrir des solutions complètes, de la conception du jeu à sa sortie. Rien que l'année dernière, Virtuos s'est développé au Royaume-Uni grâce à Third Kind Games et a acquis des capacités VFX en temps réel avec Beyond-FX. Son modèle de développement distribué et glocalisé permet aux clients du monde entier d'accéder à des capacités spécifiques à travers tous les fuseaux horaires, tout en bénéficiant d'une supervision locale du projet.

Gilles Langourieux, PDG de Virtuos, a déclaré :

Avec l'intégration d'Abstraction, de Pipeworks et d'Umanaïa, aux côtés de nos studios existants, Virtuos a combiné une présence locale avec l'adaptabilité d'un réseau mondial. Nous avons considérablement augmenté nos capacités de développement créatif, en rassemblant des équipes qui collaborent efficacement à partir de centres de développement de jeux dans le monde entier. Nos clients peuvent désormais accéder à une gamme de services plus large et de meilleure qualité, avec une plus grande flexibilité. Nous sommes profondément reconnaissants de la confiance que les équipes de nos nouveaux studios ont placée en nous et nous nous réjouissons d'être les pionniers d'un modèle de développement de jeux plus durable."