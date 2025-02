Tactical Adventures annonce une prise de participation majoritaire à son capital par Kepler Interactive

Tactical Adventures, studio indépendant français de jeux vidéo basé à Paris, est heureux d'annoncer une prise de participation majoritaire à son capital par la société de jeux vidéo Kepler Interactive.

Créé en 2018 par Mathieu Girard, Tactical Adventures a développé et édité son premier jeu Solasta : Crown of the Magister (sorti en 2021) et a dévoilé sa suite, Solasta II, lors de la cérémonie des Game Awards en décembre dernier.

Tactical Adventures rejoint ainsi la famille de studios et de développeurs représentés par Kepler Interactive. Chaque membre de cette famille porte un projet comptant parmi les plus brillants en matière de jeux vidéo, avec au premier plan des game design expérimentaux et une direction artistique unique.

En rejoignant l'éditeur derrière des jeux acclamés par la critique tels que Sifu, Tchia, Scorn et Pacific Drive, ainsi que les très attendus Rematch et Clair Obscur : Expedition 33, Mathieu Girard, CEO et Directeur Créatif de Tactical Adventures, déclare :

Nous sommes ravis de rejoindre la famille Kepler ! Ce groupe de studios créatifs indépendants est étroitement en phase avec nos valeurs, nous permettant ainsi de mieux envisager et amplifier le lancement de Solasta II. Le modèle collaboratif de Kepler répond pleinement aux attentes de Tactical Adventures qui bénéficiera de l'expertise de Kepler Interactive en marketing et édition, tout en conservant le contrôle de notre production et notre indépendance éditoriale".

Alexis Garavaryan, CEO de Kepler Interactive, ajoute :

Nous sommes très fiers de compter Tactical Adventures au sein du collectif Kepler. Lorsque nous accueillons de nouveaux studios ou partenaires, l'alignement des valeurs et l'assurance que nous faisons progresser l'ensemble du groupe sont des priorités essentielles pour nous, et c'est une décision que nous examinons attentivement".

"L'engagement de Tactical Adventures pour l'authenticité est totalement en phase avec notre vision. Avec Solasta, ils ont conçu un RPG tactique exceptionnel, acclamé par la communauté de passionnés qu'ils ont su combler au fil du temps. Nous sommes très heureux de les soutenir dans leur mission et d'accueillir leur expertise dans la famille".

Tactical Adventures pourra ainsi se concentrer pleinement sur le développement de Solasta II et rester fidèle à sa philosophie : forte de son équipe expérimentée et passionnée, repousser ses limites pour offrir aux joueurs et à la communauté l'expérience de TTRPG ultime.

Solasta II est en développement sur PC et peut être dès à présent ajouté à la liste de souhaits pour l'accès anticipé prévu en 2025. Les fans peuvent s'attendre bientôt à la diffusion de la démo jouable et rester informés des dernières annonces en s'enregistrant à la newsletter sur le site www.solasta-game.com. Ils peuvent également échanger directement avec l'équipe de Tactical Adventures via leur Discord officiel.