e-artsup dans le top 10 mondial des meilleures écoles de création pour chacun de ses programmes Les travaux des étudiants d'e-artsup l'école de toutes les ambitions créatives, récompensés pour la qualité de leur travail

L'école e-artsup est fière d'annoncer que ses programmes ont été classés aux côtés des meilleures écoles créatives au monde lors du prestigieux concours The Rookies. Ces distinctions soulignent la qualité exceptionnelle des formations dispensées dans chaque campus et confirment la place de l'école e-artsup parmi les leaders européens et mondiaux en matière d'éducation créative. Elles reflètent non seulement la qualité de son approche pédagogique, mais aussi l'engagement de ses enseignants et de l'implication créative des étudiants qui y évoluent. L'école propose des formations complètes allant du Bachelor au Mastère, permettant à chaque étudiant de développer ses talents et de se préparer aux défis des métiers créatifs d'aujourd'hui et de demain. Créée en 2001, e-artsup forme au Motion, à la Direction Artistique, et aux métiers du Cinéma d'Animation et du Jeu Vidéo dans onze villes de France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse, Tours. Et trois villes Européennes Barcelone, Berlin, Bruxelles.

Depuis toujours, notre mission est de former nos étudiants en les préparant au mieux aux réalités professionnelles, pour leur garantir une insertion rapide et pertinente sur le marché du travail. Ces résultats sont la preuve de notre capacité à tenir cette promesse."

se félicite Nicolas Becqueret, Directeur d'e-artsup.