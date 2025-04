Grand Prix de Karting 2025 des professionnels et des étudiants du Jeu Vidéo Sur le plus grand circuit de France à 30 minutes de Paris - Jeudi 5 juin 2025 de 17h30 à 22h

Venez défier vos collègues, défendez les couleurs de votre société. Networking et convivialité, mais aussi compétition et challenge... Quelle sera la société, l'école la plus performante ?

Constituez votre équipe et participez à un challenge karting exceptionnel réservé aux professionnels et aux étudiants du jeu vidéo.

Attention, le nombre de places est limité.

Networking, adrénaline et sensations fortes garanties...

Piste de 1 600 m

Karts Sodi GT4 270CC

Equipement complet fourni

Endurance de 1h36 avec 8 relais

Equipes de 2 à 4 pilotes

Open-Bar soft et buffet gratuit pendant la course

Tarif : 330€ TTC par équipe (pour 2 à 4 personnes) - nombre de places limité

Tarif Early Bird : 252€ TTC

jusqu'au 9 mai

Une question ? Besoin d'informations complémentaires : contact@afjv.com

Inscription