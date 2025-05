Playdigious célèbre ses 10 ans L'occasion de revenir sur dix années d'édition de jeux sur mobiles et le premier anniversaire du label d'édition Playdigious Originals

Playdigious, éditeur français de jeux vidéo spécialisé dans le portage sur mobiles de succès indépendants PC et consoles, célèbre son 10e anniversaire.

Célébrer dix années de Playdigious représente une immense fierté pour toute notre équipe. Depuis 2015, notre mission a toujours été de rendre accessible aux joueurs mobiles les meilleures expériences indépendantes, sans compromis sur la qualité. Avec plus de 25 titres à notre actif, nous avons démontré que le modèle premium a toute sa place sur mobile."

déclare Abrial Da Costa, Président Directeur Général de Playdigious.

"Aujourd'hui, alors que nous développons Playdigious Originals et continuons d'élargir notre catalogue, nous restons fidèles à notre vision : offrir aux joueurs des expériences exceptionnelles, où qu'ils soient."

Créée en 2015 par Xavier Liard et Romain Tisserand, qui ont précédemment fondé DotEmu, la société apporte son expérience du portage mobile vers de nouveaux publics. Grâce à un modèle premium, Playdigious a édité à ce jour plus de 25 jeux parmi lesquels de célèbres licences telles que Dead Cells, Northgard, Little Nightmares et Loop Hero, élu meilleur jeu mobile étranger lors de la dernière cérémonie des Pégases.

Récemment, Dotemu, Tribute Games et Paramount Game Studios se sont associés à Playdigious pour adapter le jeu culte des Tortues Ninja sur mobiles. Précédemment disponible sur Netflix, Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's revenge est présent depuis le 15 avril sur l'AppStore et le Google Play Store.

Depuis 2021, Playdigious appartient au groupe suédois Fragbite Group.

En tant que PDG de Fragbite Group, je suis très fier du travail accompli par Playdigious et ses équipes qui parviennent à développer et à commercialiser des jeux incroyables, constamment à un niveau élevé et rentable."

ajoute Stefan Tengvall, CEO de Fragbite Group.

"Playdigious s'est taillé une place de choix sur le marché grâce à sa capacité unique à identifier et à adapter des titres de qualité sur les plateformes mobiles. Cette capacité a fait preuve de résistance face aux conditions de marché favorables et défavorables, et il ne fait aucun doute que Playdigious a devant elle un avenir prometteur."

En juin 2023, Playdigious créé son label d'édition, Playdigious Originals, avec pour objectif d'aider à mettre en lumière des projets indépendants créatifs et innovants. Playdigious débute ainsi sa nouvelle phase de croissance et d'innovation.

Basée à Paris, Montpellier et Nancy, la société entend mettre l'accent sur la publication de jeux innovants, la collaboration avec des partenaires renommés et l'expansion vers de nouveaux marchés.

Après la sortie de Linkito en 2024, Playdigious s'apprête à lancer Crown Gambit et Fretless : The Wrath of Riffson, tous les deux disponibles dès cet été.

Des promotions pour célébrer les 10 ans de Playdigious !

A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 28 mai, les joueurs peuvent bénéficier d'une remise de 50% sur les jeux suivants :