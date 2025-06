Steelseries dévoile la gamme de casques Arctis Nova 3 Wireless et l'application Arctis

Le casque Arctis Nova 3 Wireless et l'application Arctis permettent aux joueurs d'activer l'audio spatial 360° sur les consoles de nouvelle génération

L'application Arctis offre aux joueurs un "contrôle audio en temps réel" avec des préréglages audio de précision pour certains jeux, comme Call of Duty, Fortnite, Grand Theft Auto, et plus de 200 autres

Les casques de la série Arctis Nova 3 Wireless sont dotés de pilotes audio personnalisés, du Bluetooth et d'un dongle USB-C pour une connexion sans fil à grande vitesse à 2,4 GHz, d'une charge rapide optimisée et de 260 g de confort

Créateur de la gamme de casques Arctis Nova, SteelSeries élargit aujourd'hui la famille des Arctis Nova avec l'introduction des casques Arctis Nova 3 Wireless et de l'application Arctis.

Au premier trimestre 2025, Newzoo estime la population mondiale des joueurs à environ 2,9 milliards et les jeux sur console connaissent une résurgence avec une croissance continue prévue jusqu'en 2027. Cette popularité est alimentée par l'attente de titres majeurs et de nouvelles consoles qui offrent une immersion totale dans différents mondes virtuels. Les casques Arctis Nova 3 Wireless Series placent la barre très haut pour un nouveau niveau de qualité audio avec un contrôle audio en temps réel pour les joueurs sur console.

Le dernier membre de la gamme de casques Arctis Nova comprend le casque sans fil Arctis Nova 3 et l'application Arctis pour un contrôle audio en temps réel avec plus de 200 préréglages audio, ainsi que le Quick Switch Wireless 2,4 GHz ou Bluetooth 5.3, une charge rapide de 15 minutes pour 9 heures de jeu, et un design léger, durable et confortable, le tout au prix de 109,99 €.

Haut-parleurs Nova personnalisés - Conçus en interne, ces puissants haut-parleurs à aimants en néodyme ont été spécialement développés pour servir l'expérience de jeu. Audio spatial à 360° compatible avec Tempest 3D Audio pour PS5, Microsoft Spatial Sound.

L'application mobile Arctis - Une application mobile qui permet aux joueurs de contrôler leur audio en temps réel, avec plus de 200 préréglages audios spécifiques à chaque jeu (Call of Duty, Fortnite, GTA...). Les joueurs peuvent changer de profil audio à la volée, sans quitter leur partie.

Connexion sans fil Quick-Switch - Basculez entre le mode sans fil 2.4GHz ultra-rapide pour le gaming et le Bluetooth 5.3 pour le reste, grâce au bouton intégré de changement rapide. La connexion mobile reste active en arrière-plan pendant le jeu, permettant de recevoir des appels et notifications. Les profils EQ séparés permettent d'enregistrer des réglages spécifiques pour chaque mode.

Gaming multiplateforme - Jouez sur toutes vos plateformes grâce au petit dongle USB-C que vous pouvez facilement échanger entre Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, PC, Meta Quest, consoles portables, smartphones et tablettes compatibles USB-C.

15 minutes de charge rapide = 9 heures de jeu - Grâce à une charge rapide optimisée via USB-C, obtenez jusqu'à 9 heures d'autonomie en seulement 15 minutes. Une charge complète offre jusqu'à 30+ heures en mode 2.4G et 40+ heures en Bluetooth.

Micro ClearCast 2.X - Le nouveau micro de la série Arctis Nova 3 Wireless, avec technologie à large bande passante, double les performances vocales avec un son en 32KHz / 16bit - pour une communication deux fois plus claire.

Design léger, durable, confortable - Conception robuste et flexible avec bras à double articulation pour plus de durabilité. Les coussinets d'oreilles amovibles en mousse à mémoire de forme respirante assurent un confort total. Avec seulement 260g, le design du Nova 3 Wireless inclut des bras réglables en hauteur et un bandeau secondaire extensible qui répartit la pression uniformément pour un confort tout au long de la journée. Disponible en noir, blanc, aqua et lavande.

La série Arctis Nova 3 Wireless est disponible sur SteelSeries.com et chez certains revendeurs partenaires dans le monde entier aux prix publics indicatifs suivants :