Game One s'apprête à cesser sa diffusion après 26 ans d'existence

Selon BFM Tech&Co, la chaîne française Game One fermera ses portes fin novembre 2025, dans le cadre d'un vaste plan de restructuration de Paramount Networks France, son propriétaire. La décision intervient dans le contexte de la fusion entre Paramount Global et Skydance, validée récemment par les autorités américaines.

Lancée en 1998, Game One était devenue une référence télévisuelle du jeu vidéo et de la culture japonaise (notamment via la diffusion d'animés). Malgré une rentabilité confirmée (plus de 2 millions d'euros de bénéfices nets annuels), la chaîne n'a pas résisté à l'évolution des usages vers Twitch et YouTube, jugée aujourd'hui "hors circuit" par certains observateurs.

La disparition de Game One marquera la fin d'un pan important de la culture vidéoludique télévisée en France. La chaîne soeur J-One serait également concernée par l'arrêt de diffusion.