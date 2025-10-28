Unity dévoile une solution multi-plateforme de gestion du commerce intégrée au moteur Cette solution devrait permettre aux développeurs de jeux vidéo de contourner les commissions prélevées par les plateformes d'Apple et Google

Unity Technologies annonce une nouvelle fonctionnalité majeure intégrée à son moteur, permettant aux développeurs de gérer l'ensemble de leur commerce numérique mondial (catalogue, paiements, promotions) depuis un tableau de bord unique. Cette avancée vise à simplifier la vente de jeux et de contenus numériques sur mobile, web et PC, sans avoir à jongler avec les multiples SDK, règles et systèmes de paiement propres à chaque plateforme. En outre cette solution devrait permettre aux développeurs de jeux vidéo de contourner les commissions prélevées par les plateformes d'Apple et Google.

L'objectif affiché : centraliser la gestion du commerce in-app, en offrant une alternative aux outils propriétaires souvent contraignants. Les développeurs pourront désormais combiner plusieurs prestataires de paiement, ajuster leurs offres par région et suivre les performances commerciales sur tous les canaux depuis Unity lui-même.

Un marché en pleine expansion

Selon les données citées par Unity, plus de 120 milliards de dollars d'achats in-app sont attendus en 2025 dans les jeux mobiles - secteur où Unity équipe plus de 70 % des 1 000 jeux les plus populaires à l'échelle mondiale (hors Chine). La plateforme entend ainsi répondre à un besoin croissant d'unification dans un environnement numérique devenu fragmenté.

La majorité des transactions in-app ont lieu dans des jeux créés avec Unity. Notre ambition est d'offrir aux développeurs un contrôle total sur leur succès commercial, quel que soit l'endroit où se trouvent leurs joueurs",

déclare Matt Bromberg, PDG de Unity.

Partenariat avec Stripe

Unity annonce également un partenariat stratégique avec Stripe, qui fournira des services de paiement globaux, incluant la gestion des fraudes, litiges et taxes. Cette collaboration permettra également d'intégrer des paiements app-to-web à faible coût et à forte conversion.

Grâce à la solution merchant-of-record de Stripe, les développeurs bénéficieront d'une gestion simplifiée, de performances optimales et de coûts réduits",

indique Kevin Miller, responsable des paiements chez Stripe.

Lancement progressif

La solution est actuellement en accès anticipé limité, en partenariat avec un groupe restreint de studios, avant un déploiement plus large prévu dans les mois à venir.

