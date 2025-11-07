Indie Game Lab Japon 2026 - Lancement de l'appel à projets
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 18 décembre 2025
Chers créateurs, chères créatrices, le moment est venu : une nouvelle aventure commence au pays du soleil levant.
Nous avons le plaisir de vous présenter l'Indie Game Lab Japon 2026 : le tout premier incubateur de conception de jeux vidéo au Japon !
Une aventure née d'une alliance inédite :
- L'Institut français du Japon - initiateur de cette rencontre créative. Il bénéficie également du soutien et de l'expertise de l'Institut français
- Le CNC - soutien institutionnel qui déploie ses efforts à l'international pour accompagner l'initiative
- Le Game Créalab - sélectionneur et coach des lauréats avant le grand départ
- Kodansha - (oui, l'éditeur de Fairy Tail et d'Attack on Titan ! ) coordinateur sur place, qui organise l'encadrement, la présence des coachs et les rencontres
Du 13 mai au 3 juin 2026, cap sur Tokyo & Kyoto pour une expérience unique :
- 3 semaines d'incubation au coeur de la scène vidéoludique japonaise
- Des ateliers, du mentorat, des rencontres exclusives avec des pros de renom
- Une immersion culturelle et créative hors norme
- Et l'apogée de cette épopée : présenter votre projet au BitSummit de Kyoto, le plus grand festival indé du Japon !
Transport, hébergement et per diem ? Tout est pris en charge. Votre mission : développer, expérimenter, partager, et faire grandir votre jeu au contact du Japon.
Pour qui ?
Nous recherchons 4 créateur·ice·s français·es (indés ou studios) :
- Avec un projet en cours de développement (prototype, démo, vertical slice)
- Curieux, ouverts et motivés pour plonger dans l'écosystème nippon
- Capables de présenter leur projet en anglais
Dates importantes
- Clôture des candidatures : 18 décembre 2025 (minuit)
- Présélection & auditions : janvier 2026
- Sélection finale : février 2026
- Début du programme au Japon : 13 mai 2026
Comment candidater ?
Déposez votre dossier sur le site du Game Créalab.