Indie Game Lab Japon 2026 - Lancement de l'appel à projets

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 18 décembre 2025

KodanshaChers créateurs, chères créatrices, le moment est venu : une nouvelle aventure commence au pays du soleil levant.

Nous avons le plaisir de vous présenter l'Indie Game Lab Japon 2026 : le tout premier incubateur de conception de jeux vidéo au Japon !

Une aventure née d'une alliance inédite :

  • L'Institut français du Japon - initiateur de cette rencontre créative. Il bénéficie également du soutien et de l'expertise de l'Institut français
  • Le CNC - soutien institutionnel qui déploie ses efforts à l'international pour accompagner l'initiative
  • Le Game Créalab - sélectionneur et coach des lauréats avant le grand départ
  • Kodansha - (oui, l'éditeur de Fairy Tail et d'Attack on Titan ! ) coordinateur sur place, qui organise l'encadrement, la présence des coachs et les rencontres

Du 13 mai au 3 juin 2026, cap sur Tokyo & Kyoto pour une expérience unique :

  • 3 semaines d'incubation au coeur de la scène vidéoludique japonaise
  • Des ateliers, du mentorat, des rencontres exclusives avec des pros de renom
  • Une immersion culturelle et créative hors norme
  • Et l'apogée de cette épopée : présenter votre projet au BitSummit de Kyoto, le plus grand festival indé du Japon !

Transport, hébergement et per diem ? Tout est pris en charge. Votre mission : développer, expérimenter, partager, et faire grandir votre jeu au contact du Japon.

Pour qui ?

Nous recherchons 4 créateur·ice·s français·es (indés ou studios) :

  • Avec un projet en cours de développement (prototype, démo, vertical slice)
  • Curieux, ouverts et motivés pour plonger dans l'écosystème nippon
  • Capables de présenter leur projet en anglais

Dates importantes

  • Clôture des candidatures : 18 décembre 2025 (minuit)
  • Présélection & auditions : janvier 2026
  • Sélection finale : février 2026
  • Début du programme au Japon : 13 mai 2026

Comment candidater ?

Déposez votre dossier sur le site du Game Créalab.

Publié le 7 novembre 2025 par Emmanuel Forsans
