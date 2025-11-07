Indie Game Lab Japon 2026 - Lancement de l'appel à projets Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 18 décembre 2025

Chers créateurs, chères créatrices, le moment est venu : une nouvelle aventure commence au pays du soleil levant.

Nous avons le plaisir de vous présenter l'Indie Game Lab Japon 2026 : le tout premier incubateur de conception de jeux vidéo au Japon !

Une aventure née d'une alliance inédite :

L'Institut français du Japon - initiateur de cette rencontre créative. Il bénéficie également du soutien et de l'expertise de l'Institut français

Le CNC - soutien institutionnel qui déploie ses efforts à l'international pour accompagner l'initiative

Le Game Créalab - sélectionneur et coach des lauréats avant le grand départ

Kodansha - (oui, l'éditeur de Fairy Tail et d'Attack on Titan ! ) coordinateur sur place, qui organise l'encadrement, la présence des coachs et les rencontres

Du 13 mai au 3 juin 2026, cap sur Tokyo & Kyoto pour une expérience unique :

3 semaines d'incubation au coeur de la scène vidéoludique japonaise

Des ateliers, du mentorat, des rencontres exclusives avec des pros de renom

Une immersion culturelle et créative hors norme

Et l'apogée de cette épopée : présenter votre projet au BitSummit de Kyoto, le plus grand festival indé du Japon !

Transport, hébergement et per diem ? Tout est pris en charge. Votre mission : développer, expérimenter, partager, et faire grandir votre jeu au contact du Japon.

Pour qui ?

Nous recherchons 4 créateur·ice·s français·es (indés ou studios) :

Avec un projet en cours de développement (prototype, démo, vertical slice)

Curieux, ouverts et motivés pour plonger dans l'écosystème nippon

Capables de présenter leur projet en anglais

Dates importantes

Clôture des candidatures : 18 décembre 2025 (minuit)

Présélection & auditions : janvier 2026

Sélection finale : février 2026

Début du programme au Japon : 13 mai 2026

Comment candidater ?

Déposez votre dossier sur le site du Game Créalab.