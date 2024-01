Play-conférence à la BnF : "Ancestors - Before us?". L'évolution de l'humanité A la BnF le mercredi 17 janvier 2024 de 18h à 20h - Site François-Mitterrand - Petit auditorium

Lors de sa sortie en 2019, Ancestors : the Humankind Odyssey est perçu comme l'héritier des premiers Assassin's Creed. Sous-titré Before Us, ce jeu de survie propose une plongée dans les origines de l'espèce humaine. Comment les créateurs du jeu sont-ils parvenu à déjouer tout à la fois les codes de la violence vidéoludique et un ensemble de stéréotypes sur nos lointains ancêtres? ? Les différents intervenants nous éclaireront à ce sujet.

Par Benjamin Efrati, artiste, doctorant en philosophie des sciences à l'EHESS et chercheur associé au département Son, vidéo, multimédia, avec Patrice Désilets, directeur créatif, Panache Games, Elea Gadéa, recherchiste en histoire et productrice au contenu, Panache Games, Elisa Caron Laviolette, archéologue, UMR Temps 8068.

Informations pratiques

Entrée gratuite - Réservation conseillée

Il est recommandé de se présenter en avance (jusqu'à 20 minutes avant la manifestation)

Date et horaires

Mecredi 17 janvier 2024

18h - 20h

Accès

François-Mitterrand - Petit auditorium

Quai François-Mauriac - Paris 13e

Entrée Est face à la rue Emile Durkheim

