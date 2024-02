Just For Games évolue et devient Maximum Entertainment France

Just For Games annonce aujourd'hui le changement à venir de sa dénomination sociale en Maximum Entertainment - France.

Ayant rejoint Maximum Entertainment (anciennement Zordix) depuis maintenant plus de trois ans, Just For Games est aujourd'hui entièrement intégré au sein du groupe international, dirigé par Christina Seelye.

Durant les semaines à venir, Just For Games changera de nom sur les réseaux sociaux pour refléter cette intégration, devenant publiquement Maximum Entertainment - France.

Maximum Entertainment - France conserve ses activités d'édition et de distribution de jeux vidéo, accessoires, matériel rétrogaming et disques vinyles sur le territoire français, et Phillipe Cohen, fondateur de Just For Games, devient Global Head of Sales pour Maximum Entertainment.

À propos de Maximum Entertainment

Maximum Entertainment est une entreprise internationale qui s'applique à concevoir des jeux vidéo, aussi bien AA qu'indépendants, grâce à des contenus originaux et des partenariats sous licence. Groupe totalement intégré bénéficiant d'un large éventail de contenus, l'entreprise place avant toute chose la collaboration et l'inclusivité dans ses partenariats, ce afin de produire du contenu de divertissement interactif d'excellente qualité.

Comptant plus de 300 titres à son catalogue, Maximum Entertainment s'associe à des créateurs talentueux et à de célèbres franchises du monde entier pour offrir des instants magiques au gamer qui sommeille en chacun de nous. Maximum Entertainment emploie plus de 200 professionnels appartenant à l'ensemble de la chaîne de valeur du jeu vidéo, dont le développement, l'édition, la narration transmédia, la vente et les opérations.