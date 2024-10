Maximum Entertainment AB nomme Philippe Cohen au poste de directeur général

Maximum Entertainment AB a annoncé aujourd'hui la nomination de Philippe Cohen au poste de CEO à compter de ce jour.

Philippe connaît bien la société, puisqu'il est Global Head of Sales (responsable mondial des ventes) et membre du Comité de Direction de la société.

Il a vendu sa société Just For Games à Maximum Entertainment en février 2021. La transaction a été finalisée et tous les paiements ont été effectués.

Philippe détient 6 562 651 actions B de Maximum Entertainment, ce qui correspond à 12,84 % du capital et 9,50 % des votes de la société.

Philippe est un leader expérimenté avec une longue expérience dans le secteur des jeux, et un candidat parfait pour diriger la société",

a déclaré Torgny Hellström, président du conseil d'administration.

Philippe Cohen

Philippe Cohen, 58 ans, de nationalité française, titulaire d'un Master en gestion d'entreprise de l'Université de Paris La Sorbonne, a commencé sa carrière dans le domaine des logiciels financiers au sein du groupe Sage avant de se tourner vers les logiciels de divertissement et d'éducation.

Tout au long de sa carrière, Philippe a été directeur général de plusieurs grands groupes d'édition internationaux, dont The Learning Company, Mattel Interactive et Mindscape. En 2011, il a fondé Just For Games, une société d'édition et de distribution de jeux vidéo, qu'il a vendue avec succès à Maximum Entertainment en 2021.

Depuis, Philippe occupe le poste de président de Maximum Entertainment France (anciennement Just For Games) et est responsable mondial des ventes pour Maximum Entertainment.

Expert reconnu dans l'industrie du jeu vidéo depuis plus de 25 ans, Philippe apporte un mélange exceptionnel de sens commercial aigu, d'expertise dans l'établissement de relations et de leadership entrepreneurial.