Nominations chez Bandai Namco Entertainment France : Olivier Reocreux, nouveau directeur marketing - Thibault Chuffart, marketing manager

Bandai Namco Entertainment France, filiale de Bandai Namco Europe S.A.S. l'un des principaux éditeurs et développeurs de jeux vidéo sur consoles et PC, annonce des évolutions au sein de son équipe.

Olivier Reocreux prend la tête du service marketing et communication France et Benelux. Olivier a commencé sa carrière en Trade Marketing chez Electronic Arts en 2004 puis a évolué chez Vivendi Games (Sierra / Blizzard), d'abord en tant que Responsable Trade Marketing, puis Chef de Produit pour finalement rejoindre Bandai Namco Entertainment France en 2009. En tant que Chef de Produit Senior, Olivier a mené avec succès de nombreuses campagnes marketing, notamment pour plusieurs jeux plébiscités par les joueurs et la critique, tels que The Witcher 3, la série des Dark Souls, ou encore Tekken 8, sorti le 26 janvier dernier. Olivier reportera directement à Christophe Havart, Country manager France et Benelux.

Olivier succède à Adrien Guerra nommé Country Manager UK et Nordics. Adrien a rejoint Bandai Namco Entertainment France en 2009. Directeur expérimenté en marketing, communication, stratégie numérique et développement commercial, Adrien remplace John Galloway actuel Vice-Président Europe du Nord qui partira à la retraite fin juin. Outre le Royaume-Uni, Adrien Guerra dirigera les pays nordiques et sera basé dans les locaux de Bandai Namco Entertainment UK Limited à Richmond, près de Londres.

Thibault Chuffart, Chef de produit Senior depuis 2018, devient Marketing Manager et chapeautera l'équipe de chefs de produits France & Benelux. Passionné par les jeux vidéo et les mangas, Thibault a notamment travaillé chez Focus Home Interactive et Abysse Corp. Chez Bandai Namco Entertainment France, il a été en charge des campagnes marketing pour de gros hits comme Elden Ring, Jump Force ou Dragon Ball Z : Kakarot.