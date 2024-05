Ynov remporte le premier prix du jeu vidéo étudiant à Viva Technology

Viva Technology 2024 : Les étudiants d'Ynov Campus triomphent avec le jeu vidéo "Stay Awake" au concours "Pitch Your Game" de Blacknut Cloud Gaming, en partenariat avec Samsung, après avoir remporté la veille le premier prix du jeu vidéo étudiant au festival Hauts-de-Seine Digital Games.

A l'occasion de Viva Technology, une équipe d'étudiants en Mastère Réalisateur de jeux vidéo Game Art ou Game Programming ont remporté le Premier Prix du jeu vidéo étudiant au concours "Pitch Your Game" de Blacknut, en partenariat avec Samsung, grâce à leur jeu "Stay Awake". Ce jeu d'aventure contemplatif, mêlant plateforme et puzzle, s'inspire des titres iconiques comme Inside et Little Nightmares, avec une influence marquée par l'univers de Tim Burton, et se distingue par son approche cinématographique immersive.

Les étudiants d'Ynov se sont démarqués des sept équipes finalistes sélectionnées au sein de centaines de candidats, issues de l'ensemble de écoles françaises de jeux vidéo, devant un Jury d'exception composé de :

Nabil Laredj, Blacknut Cloud Gaming, VP Business & Head of Licensing

Pascale Clarac, Don't Nod, Director of Sales Development

Cyril Guilleminot, Gameloft, Director Global Cloud Gaming

Alvin Rabary, Microids, Digital Sales Manager

Une victoire éclatante à Viva Technology

Le talent et l'engagement de Jeanne Questroy (Mastère 2 Game Art), Camilo Pinzon Botero (Mastère 2 Game Art), Solène Ravelet (Mastère 2 Game Art), Aurélien Creux (Mastère 2 Game Art), Morgane Levasseur (Mastère 2 Game Art), Rémi Leprévost (Mastère 2 Game Programming) et David Da Costa (Mastère 2 Game Programming) sont justement récompensés. Ils ont remporté le concours à l'unanimité du jury après avoir décroché la veille le Premier Prix du jeu vidéo étudiant au festival "Hauts-de-Seine Digital Games". Une belle moisson en un week-end !

C'était une expérience exceptionnelle, la récompense de 5 années d'effort et d'engagement pour l'ensemble de notre équipe. À Ynov, nous avons la possibilité de mûrir notre projet professionnel en identifiant et en développant nos talents respectifs."

Jeanne Questroy, étudiante en Mastère 2 Game Art

Ce succès illustre notre engagement à offrir des opportunités uniques à nos étudiants et à les préparer à des défis de niveau international."

Anil Benard-Dende, Directeur Général d'Ynov

La formation à Ynov nous prépare non seulement techniquement mais aussi professionnellement, nous offrant des opportunités uniques pour entrer sur le marché du travail."

Camilo Pinzon Botero, étudiant en Mastère 2 Game Art

Je suis extrêmement fière de nos étudiants. Leur victoire à Viva Technology témoigne de leur talent exceptionnel et de la qualité de notre programme"

Laure Casalini, Directrice nationale de la Filière 3D, Animation & Jeux Vidéo d'Ynov