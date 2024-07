Worldskills Lyon 2024 : Deux étudiants d'Ynov défendront les couleurs de la France à la compétition mondiale des métiers

La France accueille du 10 au 15 septembre prochain la compétition mondiale des métiers "WorldSkills Lyon 2024". Un évènement historique qui permettra de faire rayonner l'excellence à la française. Cette année, 1 400 participants venus de plus de 80 pays et régions des cinq continents concourront dans 59 métiers, démontrant leur excellence et savoir-faire devant 250 000 visiteurs. Parmi eux, deux étudiants d'Ynov Campus, Marius Perrier et Dorian Giraud, membres de l'équipe de France des WorldSkills 2024 composée de 63 compétiteurs.

Les WorldSkills, une mobilisation nationale et internationale autour des métiers, des compétences et de l'excellence

Les WorldSkills, souvent appelés "Olympiades des métiers", sont un évènement biennal de renommée mondiale, créé en 1950. Ils visent à valoriser les compétences professionnelles et les métiers techniques et manuels dans 64 catégories de métiers : https://worldskills2024.com/skills/

Organisés à Lyon, les WorldSkills 2024 offriront une vitrine mondiale aux compétences et talents français, notamment ceux d'Ynov, qui compte deux de ses étudiants parmi les 63 compétiteurs de la délégation française. Cette compétition permettra de démontrer l'excellence des métiers et de promouvoir les savoir-faire nationaux.

Deux étudiants d'Ynov dans l'équipe de France des WorldSkills Lyon 2024

Marius Perrier - 3D digital game art

Marius, étudiant en Mastère 1 Game Art à Lyon Ynov Campus, représentera la France dans la catégorie "3D digital game art". Vice-champion de France en 3D Digital Game Art, il concourra également à Lyon, face aux meilleurs artistes numériques du monde entier.

Pour cette compétition, nous avons la chance d'être un groupe : l'équipe de France. Chaque compétiteur représente un métier différent, mais nos regroupements avec l'équipe et notre travail avec le staff sur différents aspects qui nous seront d'une grande aide pendant cette semaine de compétition nous rapprochent et nous rappellent que nous ne serons pas seuls. Nous affronterons ces épreuves tous ensemble !"

Ynov encourage vivement la participation à cette expérience unique et s'engage à soutenir et accompagner aux mieux ses étudiants compétiteurs. L'objectif est de leur permettre de se mesurer aux meilleurs talents régionaux, nationaux et internationaux dans leur domaine, dans les meilleures conditions possibles.

Dorian Giraud - Administrateur des systèmes et des réseaux informatiques

Dorian, étudiant en Mastère 1 Expert Cloud, Sécurité & Infrastructure à Nantes Ynov Campus, a remporté la médaille d'or régionale et la médaille de bronze nationale lors des WorldSkills France 2023. En septembre, il sera le seul Français à concourir dans la catégorie "Administrateur des systèmes et des réseaux informatiques" aux mondiaux des WorldSkills à Lyon.

Nous sommes préparés par un staff technique et mental entièrement dédié à notre réussite, comme se préparent les athlètes aux JO. C'est un investissement et un engagement total. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Il faut le vivre à fond, et l'objectif est de ramener la coupe à Ynov".