Nacon présente un line up ambitieux et annonce un nouveau pôle dédié au racing

La Bigben Week s'est installée depuis ce début de semaine au coeur de Paris pour sa 7ème édition. Journalistes et partenaires internationaux sont invités à découvrir les exclusivités du futur catalogue de jeux et d'accessoires de Nacon. Les studios et équipes de design et développement sont également présents afin de partager avec les visiteurs leurs derniers projets innovants.

Nacon crée son département racing

Fort de nombreuses années d'expertise au service des joueurs, Nacon est heureux d'annoncer aujourd'hui la mise en place d'un nouveau département dédié au Racing. Fruit d'une double compétence acquise auprès du studio Kt Racing depuis plus de 10 ans et par les ingénieurs Nacon qui conceptualisent les accessoires premium et innovants de la marque, Nacon est fier de présenter ce nouveau département durant la Bigben Week, qui s'inscrit comme une évolution naturelle du savoir-faire de l'entreprise.

Premier volant Premium Direct Drive

A l'occasion de la création de ce nouveau département Racing, Nacon lève le voile sur Revosim, marque premium qui accueille déjà une nouveauté majeure dans son catalogue : le premier volant de la marque. Equipé d'un moteur Direct Drive, d'un premier volant GT et d'un set de pédales avec cellule de charge, son prototype est présenté en exclusivité à la Bigben Week sur un simulateur équipé d'actuateurs haptiques D-Box. L'écosystème Revosim s'enrichira dans les mois à venir et s'accompagne déjà d'une application mobile permettant de personnaliser son expérience. Le nouveau volant Revosim offre un concentré de technologie alliant réactivité, précision et qualité. Il sera présenté en détails dans les mois à venir.

Une date de sortie pour Test Drive Unlimited Solar Crown

Le jeu de course offrant aux passionnés de l'automobile la possibilité d'arpenter les routes de l'île de Hong Kong recréée à l'échelle 1/1 à bord de véhicules d'exception a dévoilé sa date de sortie ! Très attendu par sa communauté, le jeu sera disponible le 12 septembre 2024 et en accès anticipé dès le 5 septembre 2024 en précommandant le jeu. A l'occasion de l'annonce de sa date de sortie et de l'ouverture des précommandes, le jeu se dévoile dans un nouveau trailer :

Un line-up varié et attendu

Cette année encore, la Bigben Week propose aux visiteurs l'opportunité de découvrir plusieurs jeux en avant-première. C'est notamment le cas de GreedFall II : The Dying World, un des jeux les plus attendus du catalogue 2024. Ce nouvel opus, qui renoue avec l'univers unique créé pour son prédécesseur, dévoile son gameplay en présentant sa grande liberté de choix, sa riche narration et son système de combat retravaillé, plus tactique et stratégique. Le titre sera disponible en accès anticipé en été 2024 sur PC (Steam).

GreedFall 2 | Artistic Inspiration

GreedFall 2 | Doneigada Trailer

Les amateurs de sport trouvent aussi leur bonheur lors de cette 7ème édition avec la présence des nouveaux jeux de cyclisme Tour de France 2024 et Pro Cycling Manager 2024, mais aussi Rugby 24 qui se dévoile pour la première fois ainsi que Tiebreak, jeu officiel de l'ATP et de la WTA. Déjà disponible en accès anticipé, le jeu proposera à sa sortie les saisons ATP et WTA ainsi que le roster le plus complet existant avec en tête d'affiche Novak Djokovic et Coco Gauff. Il sera disponible dans sa version définitive sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One le 22 août 2024.

Fort d'une communauté de plus de 500 000 joueurs, Ravenswatch présente à la Bigben Week son troisième chapitre, Fall of Avalon comprenant une carte inédite, de nouveaux ennemis et de nouvelles façons de jouer grâce aux Challenges personnalisables. Déjà disponible en accès anticipé, ce roguelike jouable en solo et en co-op jusqu'à 4 joueurs vous met au défi de repousser le Cauchemar en jouant un des 8 héros inspirés de contes et légendes et sera disponible dans sa version définitive courant 2024.

Autre présentation exclusive : Ambulance Life : A Paramedic Simulator, nouveau jeu de la gamme Life, est également présenté pour la première fois. Soigner les blessés, prodiguer les premiers soins et s'adapter à la gravité de la situation devient le quotidien du joueur qui endosse le rôle d'ambulancier. Ambulance Life : A Paramedic Simulator sera disponible sur PlayStation5, Xbox Series X|S et PC en 2024.

Un nouveau jeu vient également enrichir le catalogue à destination des plus jeunes et de leur famille. Cat Rescue Story propose aux joueurs de rénover un refuge, recueillir, prendre soin et faire adopter de mignons petits chats dans des familles aimantes. Jouable pendant la Bigben Week, il sortira sur Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PS4 et PS5 le 26 septembre prochain.

De nouveaux accessoires pour tous les joueurs

Reconnu à travers le monde pour la qualité de ses produits, Nacon continue d'élargir sa gamme avec de nombreuses nouveautés présentées lors de cette 7ème édition de la Bigben Week.

Rig

Fort du succès de ses casques gaming Pro Series, la marque Rig dévoile son tout dernier modèle, le Rig 900 Max, un casque sans-fil haut de gamme ultraléger, monté sur un arceau en acier renforcé, équipé des technologies Wireless + Bluetooth, et accompagné d'une base de rangement et de recharge.

Les déclinaisons tout en couleurs des modèles phares de la gamme des casques gaming Rig en version filaire (300 Pro Cosmic Purple, 300 Pro Galaxy Purple, 300 Pro Acid Camo) et sans-fil (600 Pro White et 600 Pro Acid Camo) sont également présentés en exclusivité.

Nacon pour Xbox

Lancée en 2021, la famille de périphériques officiels pour Xbox Series X|S et Xbox One rencontre un fort engouement en Europe comme en Amérique du Nord. Après le succès de la Evol-X prisée pour ses performances, son confort et sa facilité d'utilisation, Nacon présente à la Bigben Week toute sa gamme compatible Xbox, qui s'étoffera encore dans les mois à venir.