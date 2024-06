Voodoo acquiert BeReal pour porter le réseau social français à de nouveaux sommets

L'éditeur de jeux et d'applications mobiles Voodoo a racheté BeReal pour un montant de 500 millions d'euros.

BeReal est un réseau social axé sur l'authenticité et les interactions réelles. Aujourd'hui, la plateforme compte plus de 40 millions d'utilisateurs actifs et est l'une des plateformes sociales les plus populaires aux Etats-Unis, au Japon et en France.

L'acquisition renforce la position mondiale de Voodoo tout en permettant à BeReal d'accélérer sa croissance grâce à l'expertise et aux technologies de Voodoo.

Voodoo, l'un des principaux éditeurs d'applications et de jeux mobiles avec plus de 7 milliards de téléchargements dans le monde, a acquis BeReal, le réseau social de la génération Z dédié à l'authenticité. Avec cette transaction, qui valorise BeReal à 500 millions d'euros, Voodoo accélère encore sa diversification dans les applications grand public.

Ensemble, Voodoo et BeReal seront idéalement positionnés pour exploiter le potentiel de BeReal et dégager des synergies grâce à l'importante base mondiale d'utilisateurs de la plateforme. Voodoo a l'intention de continuer à investir dans BeReal tout en apportant son expertise en matière de stratégie produit, de croissance et d'infrastructure.

BeReal a connu une fidélité et une croissance incroyables de ses utilisateurs, montrant qu'il existe un besoin universel de partager des expériences réelles et non filtrées avec des amis proches",

a déclaré Alexandre Yazdi, cofondateur et directeur général de Voodoo.

"Nous sommes très enthousiastes à l'idée de réunir nos équipes et de tirer parti du savoir-faire et des technologies différenciées de Voodoo pour faire de BeReal le réseau social emblématique de l'authenticité."

BeReal, le réseau social "authentique"

Fondé en 2019, BeReal a révolutionné les médias sociaux en favorisant les connexions authentiques. Il a répondu au besoin de la génération Z d'échapper à la façade hautement formatée imposée par les autres plateformes et d'exprimer leur véritable personnalité. Chaque jour, les utilisateurs reçoivent une notification push les invitant à publier ce qu'ils font dans un délai de deux minutes. Les photos disparaissent au bout de 24 heures et l'absence de "likes" ou de "followers" crée un espace sûr pour partager de vrais moments sans anxiété sociale.

En 2022, BeReal est devenue la première application de réseau social de l'App Store d'Apple et a été élue "application de l'année" pour l'iPhone dans le cadre des App Store Awards d'Apple. Après 24 mois de croissance organique explosive du nombre d'utilisateurs, l'expansion de BeReal s'est stabilisée pendant que l'entreprise se concentrait sur la mise en place de son infrastructure.

Aujourd'hui, BeReal compte plus de 40 millions d'utilisateurs actifs et est l'un des réseaux sociaux les plus populaires sur ses trois marchés clés : les Etats-Unis, le Japon et la France. Ces utilisateurs sont très impliqués dans l'application : la moitié d'entre eux l'utilisent au moins six jours par semaine.

Un nouveau chapitre de croissance soutenu par Voodoo

BeReal se trouve aujourd'hui à un point d'inflexion de son développement. En s'appuyant sur la plateforme et l'expertise de Voodoo, BeReal aura l'opportunité d'innover davantage autour de nouvelles fonctionnalités et de se recentrer sur la croissance par le biais du marketing organique et payant à travers les marchés.

Voodoo est particulièrement bien placé pour aider BeReal à exploiter pleinement son potentiel en tant que plateforme sociale de nouvelle génération. Voodoo aidera activement BeReal à accélérer le développement de ses produits et la croissance de ses utilisateurs, en s'appuyant sur une décennie d'expérience dans la construction et la croissance de produits mobiles emblématiques tels que Helix Jump, Mob Control, Block Jam 3D, et le réseau social Wizz.

Voodoo a largement fait ses preuves en matière de croissance dans le domaine des applications mobiles. Leurs ressources et leur expertise aideront BeReal à s'engager sur la voie d'une croissance durable tout en continuant à remplir sa mission : créer un monde authentique qui vous permet de rester en contact avec les personnes qui comptent vraiment pour vous",

a déclaré Alexis Barreyat, fondateur et PDG de BeReal.

Aymeric Roffé, actuellement PDG de Wizz, l'une des applications de médias sociaux de Voodoo, deviendra PDG de BeReal et dirigera le produit. Barreyat restera impliqué dans BeReal à court terme et travaillera main dans la main avec Roffé et l'équipe de direction de Voodoo pour assurer une intégration en douceur de BeReal afin de libérer son véritable potentiel de croissance avant de retourner à la création de nouveaux produits.

Expérience en matière d'intégration

Voodoo a de l'expérience dans la réalisation d'acquisitions complexes, comme l'illustrent l'achat, l'intégration et le développement de BeachBum en 2021, un studio de jeu leader dans sa catégorie ces dernières années.

J.P. Morgan Securities plc a agi en tant que conseiller financier exclusif des actionnaires de BeReal dans le cadre de la transaction.