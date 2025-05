Voodoo annonce une croissance de 20 % et une forte rentabilité en 2024

Voodoo, société spécialisée dans le développement d'applications et de jeux mobiles, annonce des résultats annuels record, avec un chiffre d'affaires de 623 millions d'euros, en croissance de près de 20%, un EBITDA de 135 millions d'euros, et 950 millions de téléchargements en 2024.

Le portefeuille de Voodoo bénéficie de revenus résilients : avec près de 80% de ses revenus générés par des jeux commercialisés depuis plus de deux ans, Voodoo combine une récurrence accrue des revenus avec une durée de vie plus longue des jeux.

Le portefeuille de Voodoo bénéficie de revenus résilients : avec près de 80% de ses revenus générés par des jeux commercialisés depuis plus de deux ans, Voodoo combine une récurrence accrue des revenus avec une durée de vie plus longue des jeux. L'entreprise confirme le succès de son changement stratégique en passant des jeux mobiles "Hyper Casual" (jeux avec des mécanismes très simples et une prise en main facile) aux jeux "Hybrid Casual", qui sont plus sophistiqués et plus attrayants.

Voodoo commence maintenant à se diversifier dans le segment des applications sociales, avec le développement continu de BeReal, ainsi que dans des formats de jeux plus ambitieux (Casual et Mid-core). Jamble, une application de shopping en direct lancée récemment, connaît une forte croissance aux Etats-Unis et représente une opportunité significative pour Voodoo.

Voodoo commence maintenant à se diversifier dans le segment des applications sociales, avec le développement continu de BeReal, ainsi que dans des formats de jeux plus ambitieux (Casual et Mid-core). Jamble, une application de shopping en direct lancée récemment, connaît une forte croissance aux Etats-Unis et représente une opportunité significative pour Voodoo. Enfin, Voodoo a gagné la confiance d'un consortium de banques et d'institutions de premier plan, ce qui a permis un refinancement de plus de 175 millions d'euros.

Une année record

L'année 2024 a été marquée par un chiffre d'affaires de 623 millions d'euros (+20% par rapport à 2023) et un EBITDA de 135 millions d'euros (+34%). Avec 950 millions de téléchargements au cours de l'année, Voodoo s'est imposé comme un acteur majeur sur le marché très concurrentiel du divertissement en ligne.

La rentabilité à deux chiffres démontre l'efficacité du modèle économique de Voodoo, qui se distingue dans le paysage technologique français. Au cours des dix dernières années, l'entreprise est passée d'une startup produisant en masse des jeux minimalistes Hyper Casual à une organisation capable de fournir des produits mobiles innovants et sophistiqués. En 2024, les jeux Hyper Casual ne représenteront plus que 22% du chiffre d'affaires total (contre 100% en 2021), reflétant la "premiumisation" réussie de son offre.

Avec plus de 800 employés répartis dans 14 pays, Voodoo a également connu un succès précoce en matière d'expansion internationale : plus de 50 % de ses revenus sont désormais générés en dehors de l'Europe.

Depuis le lancement de Paper.io, le premier succès de Voodoo en 2018, l'entreprise travaille désormais avec plus de 150 studios partenaires, atteint 150 millions d'utilisateurs actifs mensuels et divertit les joueurs dans plus de 250 pays.

Les jeux de Voodoo ont montré un fort potentiel de monétisation à long terme, avec près de 80% des revenus de 2024 provenant de titres qui sont en ligne depuis plus de deux ans, tels que Mob Control, lancé en 2021. Ce niveau de récurrence des revenus reflète la force du modèle économique de Voodoo.

2024 a été une année charnière pour Voodoo. Mais notre ambition va bien au-delà : nous voulons redéfinir l'avenir du divertissement numérique en innovant sans relâche pour créer les produits emblématiques de demain"

explique Alexandre Yazdi, CEO de Voodoo.

Une stratégie de diversification qui porte déjà ses fruits

Grâce à une stratégie basée sur l'agilité, l'itération et la data (l'entreprise teste près de 2000 prototypes par an), Voodoo a pu identifier et mettre à l'échelle les jeux les plus performants.

D'un modèle artisanal à un modèle industrialisé, l'entreprise a structuré son hypercroissance et élargi son périmètre.

L'acquisition de BeReal en juin 2024 pour 500 millions d'euros est une étape clé dans cette stratégie de diversification. Ce réseau social, axé sur l'authenticité et les interactions réelles, renforce la position de Voodoo dans l'espace des applications sociales et soutient son expansion internationale, notamment aux Etats-Unis et au Japon.

Une trajectoire ambitieuse confirmée pour 2025

Forte de son succès, Voodoo prévoit de renforcer son leadership dans le domaine des jeux occasionnels et d'accélérer son expansion dans les médias sociaux.

Au cours des 10 dernières années, nous avons construit un portefeuille de jeux mondialement reconnu et des propriétés intellectuelles extrêmement résistantes, qui assurent la pérennité de nos revenus",

déclare [b]Alexandre Yazdi[/b], PDG de Voodoo.

"Cela nous donne la confiance et les ressources nécessaires pour construire la prochaine génération de jeux mobiles et d'applications sociales, en augmentant à la fois la qualité de l'exécution et notre ambition", ajoute-t-il.

Refinancement réalisé au premier semestre 2025

En avril 2025, Voodoo a obtenu un financement de plus de 175 millions d'euros auprès d'un consortium de partenaires bancaires et institutionnels de premier plan.

Le refinancement de sa dette existante souligne à la fois la solidité de son modèle d'affaires et la confiance renouvelée de ses partenaires financiers. Il renforce la flexibilité stratégique de Voodoo, soutenue par une forte génération de cash flow opérationnel.