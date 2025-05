Ubisoft annonce ses résultats pour l'exercice 2024-25 Chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros pour une perte nette de 59 millions d'euros.

Le lancement d'Assassin's Creed Shadows a suscité des retours très positifs de la part des joueurs et a enregistré une performance solide, nettement supérieure à celle d'Assassin's Creed Odyssey, illustrant la force de la marque.

Performance de l'exercice 2024-25 globalement en ligne avec les objectifs

Net bookings : 1,85 Mds€, légèrement en dessous de l'objectif, principalement en raison de partenariats inférieurs aux attentes, notamment lié à un impact de timing

Résultat opérationnel non-IFRS en ligne avec l'objectif

Free cash-flow au-dessus de l'objectif, soutenu par une trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS de 169 M€

Indicateurs d'activité solides sur consoles et PC : les marques Assassin's Creed et Rainbow Six ont chacune attiré une base d'environ 30 millions de joueurs uniques actifs pour la quatrième année consécutive, tandis que la franchise Far Cry a rassemblé autour de 20 millions de joueurs uniques actifs sur la même période. Les autres marques ont continué de susciter une forte adhésion de la communauté, totalisant plus de 100 millions de joueurs uniques actifs sur l'exercice 2024-25.

Structure financière solide avec une trésorerie d'environ 1 Md€ et une amélioration de la position de dette nette, désormais à 885 M€.

Ubisoft poursuit sa transformation et prévoit d'annoncer une nouvelle organisation d'ici la fin de l'année, avec pour objectif de mieux répondre aux attentes des joueurs, de garantir une qualité de jeu supérieure et d'assurer une allocation disciplinée du capital.

Optimisation de la feuille de route produit vers une offre plus evergreen.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, la création de la nouvelle filiale vise à accélérer la croissance de trois franchises majeures et la transaction avec Tencent permettra de désendetter intégralement Ubisoft sur une base nette consolidée. La finalisation de l'opération est attendue d'ici la fin de l'année 2025. L'avis d'équité émis par l'expert indépendant Finexsi a conclu que la transaction est équitable d'un point de vue financier pour les actionnaires d'Ubisoft.

Programme de réduction des coûts : le plan initial a été réalisé en avance sur le calendrier et légèrement au-delà de l'objectif de 200 M€. Objectif de réduction additionnelle des coûts fixes d'au moins 100 M€ sur les deux prochaines années.

Perspectives

Exercice 2025-26 : Net Bookings stable sur un an, résultat opérationnel non-IFRS proche de l'équilibre et free cash-flow négatif reflétant la transformation du Groupe. Suite à la clôture de la transaction avec Tencent, le Groupe prévoit de maintenir une position de dette nette consolidée autour de zéro.

Yves Guillemot, co-fondateur et Directeur général, déclare :

Ubisoft a fait face à des défis cette année, avec des dynamiques contrastées au sein de notre portefeuille dans un environnement fortement concurrentiel au sein de l'industrie. Malgré ces difficultés, Ubisoft est parvenu à générer un free cash-flow positif sur l'exercice, reflet de la discipline appliquée à travers le Groupe.

Conscients des défis à venir, nous avons pris des mesures décisives pour continuer à renforcer l'avenir de l'entreprise. Le lancement d'Assassin's Creed Shadows a été un moment déterminant. Il a réaffirmé la puissance de la marque Assassin's Creed, avec une réponse très positive de la communauté, aussi bien de la part des fans de longue date que des nouveaux joueurs. Nous avons également réalisé notre programme de réduction des coûts en avance sur le calendrier. Nous sommes déterminés à aller plus loin, avec des économies additionnelles d'au moins 100 M€ au cours des deux prochaines années, visant à générer des gains d'efficacité structurelle et renforcer les fondations de notre organisation.

Le maintien d'une discipline rigoureuse viendra soutenir nos ambitions de croissance ainsi que la transformation en profondeur engagée chez Ubisoft. Nous travaillons actuellement à la refonte du modèle opérationnel du Groupe et prévoyons d'annoncer une nouvelle organisation d'ici la fin de l'année.

Une étape majeure de cette transformation a été franchie en mars avec l'annonce de la création d'une nouvelle filiale, soutenue par Tencent en tant que partenaire stratégique. Axée sur l'accélération de la croissance de trois de nos franchises les plus emblématiques, cette filiale jouera un rôle central dans la construction d'écosystèmes de marques evergreen, capables de générer des revenus annuels de plus d'un milliard d'euros. Le processus de finalisation est en bonne voie en vue d'une clôture de la transaction d'ici la fin d'année calendaire - une étape clé qui permettra de désendetter entièrement l'entreprise et de la positionner pour une croissance durable à long terme.

Par ailleurs, à la suite d'une revue de notre pipeline, nous avons décidé d'accorder un temps de développement supplémentaire à certaines de nos plus grandes productions afin de créer les meilleures conditions de succès. En conséquence, les exercices 2026-27 et 2027-28 verront l'arrivée de contenus significatifs provenant de nos principales franchises.

Ubisoft entame un nouveau chapitre, et j'ai confiance en notre capacité à construire une entreprise plus forte et plus résiliente, au bénéfice de l'ensemble de nos parties prenantes."

Faits marquants du T4 et de l'exercice

Dans l'ensemble, le portefeuille de marques d'Ubisoft a continué d'enregistrer de solides performances ce trimestre, illustrant leur force et leur attractivité. Les 10 principales marques affichent une croissance du net bookings sur un an, conduisant à un quatrième trimestre record à 902 M€.

Sur consoles et PC, les indicateurs d'activité sont restés globalement stables d'une année sur l'autre, avec des métriques solides en termes de temps de jeu et de jours de session de jeu. Le nombre de joueurs uniques actifs et les MAUs se sont respectivement établis à 134 millions et 36 millions sur l'exercice. Les franchises Assassin's Creed et Rainbow Six ont chacune attiré une base d'environ 30 millions de joueurs uniques actifs pour la quatrième année consécutive, tandis que la franchise Far Cry a rassemblé autour de 20 millions de joueurs uniques actifs sur la même période. Les autres marques du Groupe ont continué de susciter une forte adhésion de la communauté, avec plus de 100 millions de joueurs uniques actifs sur l'exercice. L'année s'est terminée avec le mois de mars le plus élevé des quatre dernières années en termes de jours de session de jeu.

Nouveaux lancements

Assassin's Creed Shadows est sorti le 20 mars, et a enregistré la deuxième meilleure performance d'un jeu Assassin's Creed en termes de ventes le 1er jour de sa sortie - derrière Assassin's Creed Valhalla - et a établi un nouveau record pour une performance le 1er jour de sa sortie sur le PlayStation Store digital pour Ubisoft. Le retour des joueurs a été extrêmement positif, avec une note moyenne[1] de 91/100 sur les plateformes de distribution, témoignant de l'excellente qualité du jeu. À ce jour, les dépenses consommateurs dépassent nettement celles d'Assassin's Creed Odyssey, avec un nombre de joueurs supérieur. Par ailleurs, les joueurs ont accumulé 160 millions d'heures de jeu sur Assassin's Creed Shadows, soulignant son gameplay engageant et l'attractivité durable de la franchise. La performance du jeu réaffirme la force et la résilience de la marque Assassin's Creed, soutenue par un accueil favorable de la communauté, confirmant que les équipes d'Ubisoft ont su proposer une expérience en phase avec les attentes des fans de longue date comme des nouveaux joueurs.

Assassin's Creed Shadows est également le premier opus développé sur la nouvelle version largement améliorée du moteur propriétaire Anvil, établissant un nouveau standard pour l'industrie comme pour les futures productions d'Ubisoft. Le moteur permet de créer un monde richement détaillé, porté par une fidélité visuelle renforcée, une physique dynamique et une interactivité environnementale accrue - renforçant significativement l'immersion.

Depuis son lancement, le jeu a déjà bénéficié de mises à jour intégrant les retours de la communauté et continuera d'être enrichi via des mises à jour gratuites et du nouveau contenu. Assassin's Creed Shadows continuera à contribuer fortement à l'exercice 2025-26 et verra notamment, plus tard cette année, l'extension Claws of Awaji qui introduira une nouvelle région et prolongera l'histoire de Naoe et Yasuke à la suite des événements de l'épilogue du jeu.

Back-catalogue

Au T4, le net bookings du back-catalogue est en hausse à deux chiffres par rapport au même trimestre de l'année dernière.

Dans un environnement concurrentiel pour les jeux de tir à la première personne, Rainbow Six Siege a enregistré une performance solide cette année, tout en préparant le lancement de Siege X, avec un net bookings annuel en croissance sur un an, et stable hors partenariats. Le T4 a enregistré une croissance du net bookings, portée par le lancement de la Saison 1 de l'Année 10, "Operation Prep Phase", qui a célébré les dix ans de la franchise et posé les bases du lancement de Siege X. Cette saison a généré un fort engagement des joueurs, avec un taux de conversion du Battle Pass record un mois après sa sortie, tandis que la base d'abonnés du Membership a atteint un niveau historique fin mars.

Le trimestre a également été marqué par la présentation de Siege X, qui a enregistré un record d'audience pour un événement Rainbow Six Siege. Prévu pour le 10 juin, Siege X constitue une évolution majeure de la franchise et pose les fondations pour les années à venir. Il introduit des cartes 5v5 modernisées avec des visuels améliorés, une refonte complète de l'environnement sonore, des mécaniques de gameplay tactique enrichies ainsi qu'un parcours d'intégration optimisé pour les nouveaux joueurs. Il proposera également un nouveau mode 6v6 - Dual Front - qui apportera une nouvelle dynamique en combinant les rôles d'attaquant et de défenseur. Siege X marquera aussi une évolution du modèle économique, avec un accès gratuit à Dual Front, aux modes Unranked et aux fonctionnalités de base, dans l'objectif d'élargir significativement la base de joueurs. Le passage à la version premium donnera accès aux modes compétitifs, Ranked et Siege Cup. Enfin, l'amélioration du moteur Anvil permettra également d'augmenter significativement la qualité et la cadence du contenu proposé au cours des prochaines années, deux facteurs clés de succès dans ce segment.

Dans le reste du back-catalogue, The Crew Motorfest a enregistré une bonne performance ce trimestre et a poursuivi une dynamique en forte accélération, avec des indicateurs d'activité et d'engagement en très forte hausse à deux chiffres. Avatar : Frontiers of Pandora continue d'attirer de nouveaux joueurs, avec une activité en progression à deux chiffres par rapport au trimestre précédent.

B2B

Le quatrième trimestre a été marqué par des partenariats significatifs, bien qu'à un niveau inférieur à celui de l'année dernière, soulignant la valeur du back-catalogue d'Ubisoft, des droits de cloud streaming, et incluant une nouvelle opportunité mobile sur l'une de ses franchises phares, avec un fort potentiel d'expansion, notamment en Asie.

Transformation du Groupe

Refonte de l'organisation et optimisation de la feuille de route produit

Ubisoft poursuit l'exécution de son focus stratégique autour de deux piliers clés : les jeux d'Aventure en Monde Ouvert et les expériences natives Game-as-a-Service, avec pour objectif de transformer son portefeuille vers une offre plus evergreen. A l'appui de cette vision, le Groupe travaille actuellement à la refonte de son modèle opérationnel, afin de mieux répondre aux attentes des joueurs, de livrer une qualité de jeu supérieure et d'assurer une allocation disciplinée du capital. La direction prévoit d'annoncer cette nouvelle organisation cible d'ici la fin de l'année[2].

À l'issue d'une revue approfondie de son pipeline de jeux réalisée entre octobre et décembre, le Groupe a décidé d'accorder un temps de développement supplémentaire à certaines de ses plus grosses productions afin de créer les meilleures conditions de succès. Cette décision s'est notamment avérée bénéfique pour la qualité d'Assassin's Creed Shadows. En conséquence, les exercices 2026-27 et 2027-28 devraient afficher une croissance significative par rapport à 2025-26, grâce à du contenu significatif provenant des principales franchises du Groupe.

La nouvelle filiale aura pour mission de soutenir la croissance de trois licences iconiques

Dans le cadre de sa transformation, Ubisoft a annoncé en mars la création d'une nouvelle filiale qui jouera un rôle central dans l'accélération de la croissance de trois de ses franchises les plus emblématiques, Assassin's Creed, Rainbow Six et Far Cry. Ces trois franchises sont bien positionnées sur des marchés en forte croissance tels que les jeux d'Aventure en Monde Ouvert et les LiveOps, et seront portées par un line-up très puissant sur les cinq prochaines années. Soutenue par des investissements plus importants et l'expertise de Tencent en tant que partenaire stratégique, la nouvelle filiale se concentrera sur le développement d'écosystèmes de marques capables de devenir des franchises evergreen et de générer des revenus annuels de plus d'un milliard d'euros. Cela comprend :

L'amélioration de la qualité des expériences narratives solo ;

L'enrichissement de l'offre de services Live avec davantage de fonctionnalités multijoueurs et des mises à jour de contenu plus fréquentes ;

L'amélioration significative de la création de contenu en s'appuyant sur les technologies propriétaires d'Ubisoft ;

Le développement sur des marchés encore peu exploités, tels que le mobile et la Chine.

Point d'étape sur la transaction annoncée avec Tencent

La transaction avec Tencent cristallise la véritable valeur économique de trois des franchises majeures d'Ubisoft. Le caractère minoritaire de la transaction permet à Ubisoft de conserver le contrôle de ces franchises, d'en maintenir la consolidation financière, de préserver l'alignement stratégique avec le Groupe et de continuer à bénéficier du potentiel de création de valeur, tout en renforçant immédiatement son bilan. La nouvelle filiale aura son leadership dédié, avec une équipe qui inclura des recrutements externes et sera conseillée par des vétérans de l'industrie.

Avec cette transaction, Tencent investira 1,16 milliard d'euros via une émission primaire de la nouvelle filiale, lui conférant un intérêt économique d'environ 25 %. À la clôture de la transaction, au moins 500 millions d'euros seront remontés à Ubisoft, garantissant des besoins en fonds de roulement suffisants pour les débuts de la nouvelle filiale.

Dans le cadre de cette transaction, la nouvelle filiale se verra accorder une licence mondiale, exclusive, irrévocable et perpétuelle concernant les droits de propriété intellectuelle et les droits similaires détenus ou pouvant être concédés sous licence par Ubisoft, en relation avec Tom Clancy's Rainbow Six, Assassin's Creed et Far Cry. En échange, Ubisoft percevra une redevance calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel de la nouvelle filiale, laquelle devrait dépasser 80 M€ par an au cours des prochaines années. La valeur implicite de cette licence pour Ubisoft est d'au moins 1 Md€, en plus de la valeur d'entreprise pre-money d'environ 4 Mds€ de la nouvelle filiale. Autrement dit, cela cristallise la valeur de ces trois marques et de leurs opérations à un minimum de 5 Mds€, représentant une valeur significative pour l'ensemble des parties prenantes du Groupe.

A l'avenir, la nouvelle filiale sera financièrement autonome et des liquidités continueront d'être remontées via redevances de licence et cash pooling. Dans l'ensemble, cette opération permettra de désendetter intégralement Ubisoft et d'offrir la flexibilité nécessaire pour soutenir la croissance de certaines franchises et transformer l'organisation du Groupe, tout en atteignant une position de dette nette consolidée autour de zéro.

Par ailleurs, Ubisoft fournira à la nouvelle filiale certains services partagés, incluant des services en ligne et technologiques ainsi que des ressources de co-développement, rémunérés à des conditions de marché.

Le carve-out progresse bien et la finalisation de la transaction reste attendue d'ici la fin de l'année 2025. La première condition préalable à la transaction a été remplie avec l'émission de l'avis d'équité par l'expert indépendant Finexsi qui a conclu que la transaction est équitable d'un point de vue financier pour les actionnaires d'Ubisoft.

Plan de réduction des coûts

Le programme initial de réduction des coûts d'Ubisoft, visant une baisse de 200 M€ de la base de coûts fixes[3] d'ici l'exercice 2025-26 par rapport à l'exercice 2022-23, a été finalisé en avance sur le calendrier initial et légèrement au-dessus de l'objectif.

Grâce au maintien d'une forte discipline sur les recrutements ainsi qu'à des restructurations ciblées, les effectifs totaux du Groupe s'établissaient à 17 782 employés à fin mars 2025, soit une baisse d'environ 1 230 collaborateurs sur un an et d'environ 3 000 depuis septembre 2022, tout en ramenant le taux d'attrition à ses niveaux les plus bas, notamment sur les postes seniors.

La base de coûts fixes pour l'exercice 2024-25 s'élève à environ 1,55 Md€, en baisse de 205 M€ et -12 % par rapport à l'exercice 2022-23, incluant un effet de change favorable. Par rapport à l'exercice 2023-24, la base de coûts fixes recule de 55 M€, avec un impact de change quasi nul.

Ubisoft prévoit de réduire sa base de coûts fixes d'au moins 100 M€ supplémentaires sur les deux prochaines années, soutenu par une sélectivité accrue dans l'allocation des investissements, des restructurations ciblées et un contrôle strict des recrutements.

Note : Le Groupe présente des indicateurs à caractère non strictement comptable car ils illustrent mieux les performances opérationnelles et financières d'Ubisoft. Les définitions des indicateurs alternatifs de performance ainsi que le tableau de réconciliation entre le compte de résultat consolidé IFRS et le compte de résultat consolidé non-IFRS sont disponibles en annexe de ce communiqué.

Compte de résultat et principaux éléments financiers

(1) Sur la base du tableau de flux de trésorerie consolidé pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non audité).

Sales and net bookings

Le chiffre d'affaires IFRS15 du quatrième trimestre 2024-25 s'élève à 909,2 M€, en hausse de 5,9% (5,4% à taux de change constants[4]), par rapport aux 858,4 M€ réalisés au quatrième trimestre 2023-24. Le chiffre d'affaires IFRS15 2024-25 s'élève à 1 899,2 M€, en baisse de -17,5% (-17,7% à taux de change constants) par rapport aux 2 300,9 M€ réalisés en 2023-24.

Le net bookings du quatrième trimestre 2024-25 s'élève à 902,3 M€, en hausse de 3,4% (2,9% à taux de change constants) par rapport aux 872,7 M€ réalisés au quatrième trimestre 2023-24. Le net bookings 2024-25 s'élève à 1 846,4 M€, en baisse de -20,5% (-20,7% à taux de change constants) par rapport aux 2 321,4 M€ réalisés en 2023-24.

Principaux éléments du compte de résultat[5]

Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à -15,1 M€ contre 401,4 M€ réalisés en 2023-24.

Le résultat net non-IFRS part du Groupe s'élève à -70,7 M€, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de -0,56€. Ils s'élevaient respectivement à 252,0 M€ et 1,79€ sur l'exercice 2023-24. Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à -159,0 M€, soit un résultat par action (dilué) IFRS de -1,25€. Ils s'élevaient respectivement à 157,8 M€ et 1,24€ sur l'exercice 2023-24.

Principaux éléments de flux de trésorerie[6]

La génération de trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS s'élève à 168,8 M€ (contre une consommation de 393,3 M€ en 2023-24). Ceci reflète une capacité d'autofinancement non-IFRS à -240,0 M€ (contre 90,8 M€ en 2023-24) et une baisse du BFR non-IFRS de 408,9 M€ (contre une hausse de 484,1 M€ en 2023-24).

Principaux éléments de bilan et de liquidités

Au 31 mars 2025, les fonds propres s'élèvent à 1 795 M€ et l'endettement net non-IFRS est en baisse à 885 M€ par rapport à l'endettement net de 985 M€ au 31 mars 2024.

En nette baisse par rapport au niveau de 1 304 M€ enregistré l'an dernier, l'endettement net IFRS s'élève à 1 176 M€, dont 291 M€ liés au retraitement comptable IFRS16. Au 31 mars 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissent à 990 M€.

Perspectives

Premier trimestre 2025-26

Le net bookings du premier trimestre 2025-26 est attendu aux alentours de 310 M€.

Exercice 2025-26

La Société annonce ses objectifs financiers pour l'exercice 2025-26 et attend un Net Bookings stable sur un an, un résultat opérationnel non-IFRS proche de l'équilibre et un Free Cash-Flow négatif. Suite à la clôture de la transaction avec Tencent, le Groupe prévoit de maintenir une position de dette nette consolidée autour de zéro.

L'exercice 2025-26 devrait bénéficier d'un back-catalogue solide, porté notamment par Assassin's Creed Shadows et le lancement de Siege X qui devrait entraîner une forte progression du net bookings de la franchise, de partenariats récurrents ainsi que du line-up qui inclura : Anno 117 : Pax Romana, le remake de Prince of Persia : The Sands of Time, Rainbow Six Mobile et The Division Resurgence. D'autres titres seront annoncés ultérieurement.

Au-delà de l'exercice 2025-26

Le Groupe s'attend à un retour à un résultat opérationnel non-IFRS positif et à une génération de Free Cash-Flow sur l'exercice 2026-27, et à avoir du contenu significatif provenant de ses principales franchises sur les exercices 2026-27 et 2027-28.