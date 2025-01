Les jeux Ubisoft+ Classics disponibles en streaming chez Blacknut Cloud Gaming Blacknut et Ubisoft dévoilent une nouvelle étape de leur partenariat avec l'arrivée de l'abonnement d'Ubisoft+ Classics sur l'application de Cloud Gaming Blacknut

Aujourd'hui, dans la suite de leur partenariat annoncé en août 2024, Ubisoft et Blacknut, la plateforme de cloud gaming "made in France", annoncent l'arrivée des jeux d'Ubisoft + Classics sur la plateforme Blacknut. Cette nouvelle offre permettra aux joueurs actuels et futurs de Blacknut de jouer en streaming via le cloud aux jeux inclus dans l'abonnement de Ubisoft, directement depuis leur compte Blacknut.

Le partenariat entre Ubisoft et Blacknut continue de franchir des étapes impressionnantes, et l'arrivée d'Ubisoft+, en commençant par Ubisoft+ Classics, ouvre un nouveau chapitre pour nos joueurs à travers le monde. Nous sommes ravis de contribuer à offrir un tel niveau de flexibilité, de qualité et d'accès à nos joueurs partout dans le monde, grâce à la couverture globale de notre infrastructure et à l'étendu de la gamme d'appareils compatibles de notre application."

Olivier Avaro, PDG Blacknut

Ubisoft+, est un ensemble de deux offres d'abonnements, "Classics" et "Premium"[1], proposé par Ubisoft, et ouvrant l'accès aux bibliothèques de jeux Ubisoft dans le cadre d'un prix mensuel. Ubisoft+ Classics offre un accès à une collection iconique et soigneusement sélectionnée de jeux populaires d'Ubisoft, incluant des titres emblématiques tels que Far Cry 5 et Tom Clancy's The Division. Cette offre constitue une excellente introduction au catalogue d'Ubisoft pour les joueurs souhaitant découvrir ou explorer des franchises établies comme Assassin's Creed, entre autres.

L'abonnement de Blacknut permet à cinq membres de la famille de profiter, en simultané, d'un catalogue en accès illimité avec plus de 500 jeux vidéo inclus et de jouer en streaming - sans téléchargement, et sans limitation de temps de jeu. L'application permet également de connecter jusqu'à quatre manettes Bluetooth pour les jeux permettant le multi-joueur en écran partagé, et de profiter de son abonnement sur un large choix d'appareils connectés compatibles[2]. Que ce soit à la maison sur une Smart TV, en déplacement avec un smartphone, ou en se détendant avec une tablette ou son ordinateur, les joueurs de Blacknut peuvent reprendre leur partie là où ils l'ont laissée, garantissant une expérience de jeu ininterrompue et entièrement synchronisée.

Avec l'ajout de cette nouvelle collection de jeux additionnels à l'offre déjà riche de jeux existant sur Blacknut, les nouveaux joueurs comme les joueurs existants pourront s'abonner ou synchroniser leur abonnement Ubisoft+ Classics à leur compte Blacknut et jouer sur leurs appareils préférés, sans avoir besoin d'installer les jeux. Pour célébrer cette offre, Ubisoft et Blacknut proposeront une offre de découverte afin de découvrir les jeux d'Ubisoft+ Classics pendant 30 jours, gratuitement[3].

Ce partenariat souligne l'engagement de Blacknut à offrir une bibliothèque de jeux vidéo toujours plus qualitative, et rendre également les jeux Ubisoft accessibles à toujours plus d'utilisateurs à travers le monde, à travers le support de son large réseau de distribution B2B.