Blacknut et Ubisoft annoncent leur partenariat sur le Cloud Gaming Blacknut, spécialiste du cloud gaming annonce son partenariat clé avec Ubisoft pour distribuer le contenu d'Ubisoft en streaming via ses offres B2C et B2B dans plus de 60 pays

Aujourd'hui, Blacknut Cloud Gaming et Ubisoft annoncent leur nouveau partenariat pour la distribution B2C et B2B de jeux vidéo en streaming via Blacknut, dans plus de 60 pays déjà ouverts par la plateforme. Cette collaboration qui débute dès ce mois d'août, verra l'arrivée progressive de nouvelles offres Ubisoft et accessible pour jouer sur ses 10 milliards d'appareils(1) déjà compatibles avec le service de cloud gaming.

Ubisoft, éditeur incontournable, connu pour ses marques emblématiques telles que Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's Rainbow Six, Tom Clancy's The Division, séduit et engage des millions de joueurs dans le monde entier grâce à des expériences de divertissement originales et mémorables. Désormais, les fans d'Ubisoft pourront profiter librement de leurs mondes préférés, grâce aux canaux de distribution Cloud Gaming B2C et B2B de Blacknut, élargissant leur accès à la plupart des écrans connectés.

L'arrivée des jeux Ubisoft sur notre plateforme représente une étape importante de notre stratégie de croissance. Nous sommes ravis d'offrir à nos utilisateurs une expérience de jeu inégalée avec l'un des éditeurs les plus emblématiques de l'industrie, ainsi que certaines des franchises les plus populaires au monde. Ce projet renforce considérablement nos offres actuelles et nous sommes enthousiastes à la perspective de déployer notre partenariat avec Ubisoft au cours des mois à venir, auprès du Grand Public ainsi que dans le cadre de nos partenariats B2B globaux."

Olivier Avaro, CEO, Blacknut

Déjà ouvert dans plus de 60 pays et fort de son réseau de plus de 40 partenaires de distribution B2B dans le monde, Blacknut est un service de Cloud Gaming offrant un catalogue de plus de 500 jeux vidéo pour jouer en streaming dans le cadre d'un abonnement familial. Ce modèle permet aux utilisateurs de jouer à volonté à des jeux vidéo PC et consoles, avec une sélection choisie pour toute la famille et depuis tous les écrans connectés du foyer(2).

L'infrastructure performante du Cloud de Blacknut, son audience internationale et la compatibilité de son service sur une large gamme d'appareils font de Blacknut une référence globalement reconnue sur le marché du cloud gaming, ce qui favorise l'accès des nombreux univers de jeu d'Ubisoft à toucher de plus de joueurs. Ce n'est que le début de notre partenariat, et nous sommes impatients de vous en révéler plus prochainement."

Chris Early, SVP - Strategic Partnerships & Business Development, Ubisoft

Cette collaboration donnera lieu à plusieurs nouvelles offres de contenus qui déjà planifiées et seront progressivement révélées sur 2024 et 2025, en commençant par l'arrivée de plusieurs Bonus Games ajoutés par Ubisoft dans Blacknut et disponibles dès le 20 août 2024. Les Bonus Games récemment ajoutés par Blacknut permettent la découverte de jeux pendant des durées limitées, pour tous les abonnés du service qui ont le choix de sélectionner jusqu'à 5 titres à jouer en bonus depuis leur compte sans frais supplémentaires.

Ubisoft apportera une sélection de jeux du catalogue de franchises emblématiques telles que Assassin's Creed, Far Cry, Anno, Rayman, avec de nouveaux Bonus Games qui rejoindront le programme prochainement. D'autres aspects de la collaboration entre Blacknut et Ubisoft seront dévoilés dans le courant de l'année.