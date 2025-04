Les jeux Maximum Entertainment rejoignent la plateforme de jeu en cloud Blacknut Une portée maximale et un streaming illimité. Maximum Entertainment et Blacknut Cloud Gaming annoncent un nouveau partenariat apportant 29 jeux à la plateforme de streaming

Maximum Entertainment et Blacknut annoncent un nouveau partenariat pour étendre les opportunités de jeu en cloud pour les fans des jeux Maximum Entertainment tout autour du monde, en apportant une sélection des titres engageants et diversifiés de l'éditeur à la plateforme de cloud gaming Blacknut dès le 24 avril.

Nous sommes toujours à la recherche de moyens pour apporter les jeux de Maximum Entertainment à plus de joueurs. La technologie de cloud gaming de Blacknut est le moyen parfait pour y parvenir, garantissant que, qu'il s'agisse d'une aventure scénarisée, d'une bataille multijoueur au rythme effréné ou d'un thriller psychologique déroutant, nos jeux sont disponibles quand et où les joueurs veulent jouer."

Philippe Cohen, PDG de Maximum Entertainment

Blacknut Cloud Gaming est un service de streaming de jeux en ligne par abonnement qui permet d'accéder simultanément à cinq profils de joueurs différents. La collection de plus de 500 jeux vidéo haut de gamme est diffusée en cloud et jouable sur une gamme d'appareils compatibles et connectés dans plus de 60 pays à travers l'Amérique, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe. Avec un seul abonnement, Blacknut offre un accès à l'ensemble de sa bibliothèque pour cinq profils de joueurs ainsi qu'à son espace +.

Grâce à ce partenariat, les joueurs pourront bientôt explorer le monde mystérieux du jeu d'horreur nordique Bramble : The Mountain King, les coups de feu de Wild Bastards, ou encore les puzzles frénétiques et les combats de boss uniques de In Sound Mind. Ces titres offrent un large éventail de genres, chacun avec un gameplay unique qui sera désormais à portée de clic, sans nécessiter de téléchargement ou de matériel haut de gamme. Tous ces jeux et bien d'autres encore seront également disponibles et optimisés par Blacknut pour sa gamme d'appareils pouvant streamer depuis le cloud, comprenant entre autre les Smart TV, tablettes et PC.

Comme Blacknut continue d'élargir son portefeuille avec des jeux de premier plan, ce partenariat s'est imposé naturellement. Leur gamme de titres innovants et définissant des genres est en parfaite adéquation avec l'étendue de notre audience de cloud gaming, permettant aux joueurs de tous les genres d'accéder instantanément et de profiter de ces expériences incroyables sur n'importe quel appareil."

Nabil Laredj, vice-président New Business & Licensing chez Blacknut

Avec ce partenariat, Maximum Entertainment et Blacknut continuent de repousser les limites de l'accessibilité aux jeux, offrant des expériences inoubliables à un public plus large. Les joueurs peuvent s'attendre à d'autres annonces passionnantes au fur et à mesure que ces jeux seront déployés sur la plateforme Blacknut dans les mois à venir.