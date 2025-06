Sensor Tower publie les résultats de son rapport "State of Mobile Gaming 2025" Une sélection des résultats spécifiques à l'Europe et à la France

Tendances macro sur les jeux mobiles

Au niveau mondial, le jeu mobile retrouve le chemin de la croissance en 2024, malgré des téléchargements en baisse (57,6 Mds en 2020 vs 49,3 Mds en 2024). Les revenus IAP atteignent quasiment 82 Mds$, portés par une hausse des dépenses par joueur, plutôt qu'un afflux de nouveaux joueurs.

Cela indique que l'écosystème des jeux gratuits a mûri et s'est consolidé, et que l'innovation est essentielle, non seulement pour acquérir de nouveaux joueurs, mais surtout pour convertir et fidéliser ces payeurs.

L'App Store iOS domine les jeux Casual et Mid-core, tandis que le Play Store Android excelle en monétisation des publicités vidéo. 2024 a été une année de stabilité, où les spécialistes du marketing et les développeurs de jeux ont dû redoubler d'efforts pour fidéliser le public et l'engager. En conséquence, les opérations en direct sont devenues une exigence clé pour le succès à long terme, garantissant que les jeux restent compétitifs et rentables sur un marché de plus en plus saturé..

En Europe

En Europe, le marché du gaming mobile enregistre une forte croissance des téléchargements (9,8 milliards, -8% YtoY). La France arrive en neuvième place avec 710 millions de téléchargements en 2024, contre 758 en 2023.

En termes de revenus IAP, l'Europe totalise 12 milliards de dollars (+14% YoY). La France occupe là aussi à la neuvième place, avec des revenus IAP à hauteur de 1,4 milliards de dollars, contre 1,3 milliards en 2023.

En France

En France, les jeux les plus téléchargés sont les jeux de puzzle (avec 194,6 millions de téléchargement), suivis des jeux de simulation (125,5 millions) et d'arcade (125,3 millions).

Sur le plan des revenus IAP, les jeux de stratégie arrivent en tête (avec 362,4 millions de dollars), suivis par les jeux de casino (286,5 milliards de dollars) et les jeux de puzzle (246 millions de dollars).

Le premier sous-genre de jeux en France en termes de téléchargements en 2024 est la catégorie des jeux d'arcade "Platformer / Runner" (48,74 millions), suivie des jeux de simulation (40 millions) puis des jeux d'énigmes (25,5 millions). L'application la plus téléchargée en France est Subway Surfers (+6,9%), suivie de My Superstore Simulator (+5,6%) et Brain test : Tricky puzzle (+3,6%).

Le premier sous-genre de jeux en France en termes de revenus IAP en 2024 est la catégorie des jeux de casino "Coin Looters" (207,94 millions de dollars), suivie des jeux de stratégie "x4 Strategy" (177,19 millions de dollars) et des jeux de puzzle "Match Swap" (154 millions de dollars). L'application générant le plus de revenus IAP en France est Monopoly Go ! (+14,52%), suivie Surfers (+6,9%), suivi de Last Ware : Survival Game (+12,37%) et Royal Match (+10,75%).

En termes de temps passé sur les jeux mobiles, le sous-genre qui totalise le plus de temps passé par les utilisateurs est celui des jeux de stratégie "MOBA - Multiplayer Online Battle Arena", puis les jeux de simulation "Sandbox", et enfin les jeux de puzzl "Match Swap".

Sous-genres de jeux qui ont connu la plus grosse augmentation entre 2023 et 2024 en France : la catégorie Strategy - MOBA a connu la plus forte augmentation en nombre de téléchargements, en atteignant 5,76 millions de téléchargements en plus ; la catégorie Puzzle / Physics a augmenté de 5,38 millions de téléchargements ; et la catégorie Puzzle / Sort avec 4,73 millions de téléchargements en plus. Les jeux qui ont enregistré le plus de téléchargements en France sont Brawl Stars, Wood Nuts & Bolts Puzzle et Hexa Sort.

En termes de croissance des revenus IAP, c'est aussi la catégorie de jeux Strategy-MOBA avec 39,79 Millions de dollars, puis la catégorie Casino - Coin Looters avec 33,72 millions de dollars, et enfin la catégorie Strategy - Card Battler avec 17,22 millions de dollars. Le top 3 des jeux en France en termes de revenus IAP sont Brawl Stars, Monopoly Go ! et Pokémon TCG Pocket.

Les grands gagnants de 2024

Top 10 des jeux en termes de revenus : Dans le monde, Monopoly Go ! est le grand gagnant 2024 (2,565 milliards de dollars en 2024, contre 1,325 milliards en 2023), suivi de Honor of Kings et Royal Match. En Europe, Coin Master domine le classement (558 millions en 2024, contre 555 millions en 2023), suivi de Brawl Stars (452 millions de dollars, contre 67 millions en 2023) et Royal Match (428 contre 297).

Classement des meilleurs lancements par revenus IAP par jour : Dans le monde, Pokémon TCG Pocket s'impose comme le plus grand lancement de l'année, séduisant par la nostalgie des cartes Pokémon.

Classement des meilleurs éditeurs de jeux en termes de revenus IAP provenant des jeux : En Europe, Supercell (Tencent) domine le classement avec 1070 milliards de dollars en 2024, contre 600 milliards en 2023, suivi de Moon Active et Microsoft corporation.

