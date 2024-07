4e édition du "Référentiel des usages numériques" par Arcep - Arcom

L'Arcep et l'Arcom publient la quatrième édition de leur référentiel commun des usages numériques. Cette nouvelle édition actualise et complète les données de référence sur les usages et pratiques du numérique en France.

Le référentiel des usages numériques, issu de la collaboration entre l'Arcep et l'Arcom au sein du "Pôle numérique commun", rassemble des éléments chiffrés notamment sur les déploiements des réseaux fixes et des réseaux mobiles, l'accès à internet, l'équipement des foyers, les usages internet et audiovisuels et l'empreinte environnementale du numérique.

Principaux résultats et indicateurs

Déploiements et accès à internet

Deux tiers des abonnés internet ont un abonnement en fibre optique.

39,8 millions de locaux en France sont couverts par des services à très haut débit.

21,4 millions d'abonnements en fibre optique fin 2023.

Le nombre de sites 5G atteint 49 600 en France métropolitaine.

Equipements des foyers et des individus

90% des foyers équipés d'un téléviseur, 89% d'un smartphone.

L'usage des ordinateurs et des tablettes reste stable.

37% des 12 ans et plus possèdent au moins un objet connecté.

Enceintes connectées : 29% des personnes interrogées en possèdent une.

Usages internet

91% des Français utilisent internet, dont 80% quotidiennement.

Le smartphone reste l'équipement privilégié pour se connecter à internet.

Usages audiovisuels

Le téléviseur et le smartphone sont les premiers équipements permettant de visionner des vidéos.

Stabilisation des abonnements aux services de vidéo à la demande par abonnement (VàDA).

Environnement et numérique

Des box et décodeurs TV énergivores leur consommation annuelle d'électricité est trois fois supérieure à celle des réseaux fixes.

Recul du volume d'équipements numériques neufs mis sur le marché en 2022.

Points Spécifiques

Messagerie et réseaux sociaux : Utilisés massivement par les jeunes générations, avec une progression notable chez les plus de 40 ans.

Presse numérique : 60% des Français lisent régulièrement la presse numérique.

Intelligence artificielle : 38% des personnes interrogées savent ce que c'est, 20% en ont déjà fait usage.

Télécharger le rapport complet - PDF 58 pages