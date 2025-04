Les réductions sur Steam sont désormais 4 fois moins efficaces qu'en 2019 pour générer du trafic sur les jeux

La façon dont les joueurs découvrent les jeux sur Steam a considérablement évolué ces dernières années. Avec l'évolution de la plateforme et l'intensification de la concurrence, les facteurs qui déterminent la visibilité sont devenus plus complexes. Sur la base d'une analyse approfondie des données de 4 600 titres à l'aide de notre nouvel outil Business & Store Intelligence, nous avons identifié des tendances clés qui devraient éclairer les stratégies de marketing et de visibilité des développeurs AA et indépendants, ainsi que des éditeurs de petite et moyenne taille.

Ces résultats font partie d'une section plus large et plus approfondie du rapport PC & Console Report 2025 de Newzoo, qui fournit des informations encore plus détaillées sur les tendances des plates-formes, les évolutions du marché et les stratégies de découverte.

Les promotions Steam ne génèrent plus autant de trafic qu'auparavant

En examinant les données de 2019 à 2024, nous constatons une diminution de l'efficacité des événements de vente Steam globaux (tels que les soldes d'été Steam) et des événements de jeux individuels (tels que Midweek Madness, Publisher Weekends ou Daily Deals) pour stimuler la visibilité. Dans le graphique suivant, nous mesurons l'effet décroissant des événements de vente sur l'augmentation du nombre d'impressions des pages de jeux. Cette évolution est directement liée à l'augmentation du nombre de jeux mis en vente sur Steam chaque année.

Les événements de vente globaux et les événements de vente de jeux individuels sont devenus moins efficaces au fil du temps pour améliorer la visibilité

Nos conclusions montrent que :

En 2024, les événements de réduction globaux (globaux et individuels) sont près de quatre fois moins efficaces qu'ils ne l'étaient en 2019 pour générer des impressions de page.

Les événements de vente de jeux individuels ont beaucoup plus d'impact que les ventes globales - ce qui est intuitivement logique, car la plupart des événements de réduction sur des titres individuels n'ont pas le même niveau de concurrence avec d'autres titres également présentés dans des placements promotionnels proéminents sur Steam et avec des gammes de réduction similaires. Toutefois, l'impact des ventes de jeux individuels a chuté à un rythme beaucoup plus rapide que l'impact des ventes globales, lui aussi en baisse.

Le simple volume de jeux participant aux grandes ventes Steam signifie que la concurrence pour la visibilité est plus intense que jamais.

Cela suggère que si les ventes restent un élément important du cycle de vie d'un jeu, les développeurs et les éditeurs ne devraient pas compter uniquement sur les événements promotionnels de Steam pour accroître leur visibilité. Il convient plutôt d'envisager une stratégie marketing diversifiée, comprenant des partenariats avec des influenceurs, de la publicité externe ou un calendrier de lancement stratégique.

Les sources de trafic externes deviennent plus importantes pour la découverte des jeux

L'un des changements les plus significatifs que nous observons est la dépendance croissante à l'égard des sources de trafic externes - telles que l'acquisition payante d'utilisateurs, la recherche organique et les plateformes de streaming/vidéo - pour générer des impressions et des visites sur les pages de jeux de Steam.

Le trafic des jeux Steam provient de plus en plus de sources externes

Une attribution marketing précise et un suivi granulaire des campagnes sont de plus en plus importants pour comprendre quelles sont les sources externes qui génèrent le trafic le plus précieux. Les développeurs doivent analyser en permanence les performances des publicités et le comportement des utilisateurs, et adapter leur marketing mix en conséquence.

La croissance du trafic interne de Steam n'est pas cannibalisée - mais l'optimisation est essentielle

Malgré l'augmentation du trafic provenant de l'extérieur, les sources de trafic internes de Steam (telles que les pages d'accueil et les files d'attente de découverte) ont également continué à croître. Cela suggère que les efforts de marketing externe ne réduisent pas la portée organique de la plateforme. Au contraire, les sources externes et internes se développent en tandem, ce qui renforce l'idée qu'une stratégie de marketing multicanal est essentielle.

Dans ce contexte, les pages de la boutique Steam ne doivent pas rester statiques. Des mises à jour régulières des principaux visuels, descriptions, balises et bandes-annonces peuvent avoir un impact significatif sur la visibilité. L'analyse des taux de conversion et des sources de trafic permet d'identifier ce qui fonctionne le mieux. L'outil Business & Store Intelligence de Newzoo couvre désormais à la fois Steam et Xbox, fournissant des informations plus approfondies pour s'assurer que votre jeu bénéficie de la meilleure exposition possible sur les principales vitrines. Pour voir comment cela peut fonctionner pour vous, consultez notre dernière étude de cas avec l'éditeur de jeux Iceberg Interactive et découvrez comment un éditeur peut suivre et optimiser les performances des pages de magasin pour un portefeuille de plus de 50 jeux Steam.

Toutes les sources de trafic externe ne sont pas aussi performantes les unes que les autres

En analysant les données de plusieurs sources de trafic, y compris l'acquisition payante d'utilisateurs et la recherche organique, nous avons observé des différences notables dans l'efficacité avec laquelle chaque plateforme génère des impressions et des visites :

Le trafic provenant de canaux externes a un impact très différent sur les impressions et les visites

Facebook est arrivé en tête en termes d'impressions, ce qui signifie qu'il a été efficace pour attirer l'attention sur les pages de jeu.

Bing et Reddit ont obtenu des résultats exceptionnels en termes de visites, rivalisant avec Facebook malgré une part de trafic globale plus faible.

Google a étonnamment sous-performé à la fois en termes d'impressions et de visites, ce qui pourrait indiquer que la concurrence accrue et l'augmentation des coûts publicitaires réduisent l'efficacité.

Ce qu'il faut retenir, c'est que si les plateformes traditionnelles de marketing numérique comme Google restent pertinentes, les plateformes alternatives comme Reddit et Bing peuvent présenter des opportunités inexploitées, en particulier pour les développeurs indépendants et les développeurs AA dont les budgets sont limités.

Quelques mises en garde :

Le trafic provenant de ces canaux comprend à la fois la publicité, par exemple l'acquisition d'utilisateurs, et le trafic organique, par exemple la recherche générale (SEO).

L'augmentation des impressions et des visites comprend toute augmentation interne/externe pendant la période où une campagne par le biais du canal publicitaire était en cours.

Le calcul de l'augmentation comprend une valeur prédite d'impressions pour une page et la différence accrue par rapport à cette prédiction liée à un événement.

N'inclut pas TikTok en raison de la taille de l'échantillon d'événements dans notre panel.

Inclut toute augmentation au cours d'une période donnée et ne garantit pas le lien de causalité avec l'événement associé.

