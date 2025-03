Xsolla publie son rapport "State of Play" : un aperçu du jeu vidéo en 2025

Le nouveau rapport d'Xsolla, intitulé "The Xsolla Report : Q1 2025 Edition", dresse un état des lieux du marché du jeu vidéo et met en avant les tendances clés qui façonneront l'industrie au cours des prochaines années. Avec une croissance annuelle de 7,25 % attendue jusqu'en 2029, le secteur du jeu vidéo poursuit son expansion, notamment sous l'impulsion du marché mobile et du dynamisme de la région Asie-Pacifique, leader en nombre de joueurs.

Les grands acteurs de l'industrie

Les grands groupes tels qu'Activision Blizzard, Electronic Arts et Microsoft continuent de miser sur leurs franchises établies et sur l'adoption de nouvelles technologies pour consolider leur position. Unity et Nvidia figurent également parmi les entreprises susceptibles de connaître une croissance à long terme, en particulier grâce à la montée en puissance de l'AR et de la VA (réalité virtuelle et réalité augmentée). Le rapport souligne ainsi que l'émergence de ces technologies ouvre de nouvelles perspectives en matière de création d'expériences vidéoludiques immersives.

Vers une professionnalisation croissante

Le marché de l'investissement, après une période d'incertitude, semble amorcer une légère reprise, laissant espérer une stabilisation pour l'année 2025. Ce climat favorise la professionnalisation croissante de l'industrie et incite les studios, y compris indépendants, à mettre en place des plans d'affaires solides pour se démarquer dans un environnement compétitif.

L'importance des données et du direct-to-consumer

Le rapport met également en lumière la manière dont les développeurs exploitent de plus en plus la donnée in-game comme levier d'engagement. Ils recourent à des portails de statistiques et des outils interactifs pour fidéliser aussi bien les joueurs occasionnels que les adeptes d'esport. Parallèlement, les stratégies direct-to-consumer, telles que la mise en place de boutiques en ligne propres aux studios, s'affirment comme des canaux essentiels pour la monétisation et la loyauté des joueurs.

Regard sur l'avenir : témoignages d'acteurs du secteur

Justin Berenbaum (VP de la stratégie chez Xsolla Funding Club) : Il constate que l'offre de jeux sur les plateformes comme Steam a explosé (plus de 18 000 titres en un an), alors même que l'engagement des joueurs a baissé d'environ 30 % depuis les pics de la pandémie. Malgré cela, un regain d'investissement semble se dessiner, offrant des perspectives encourageantes pour les trimestres à venir.

Susanna Pollack (Présidente de Games for Change) : Elle insiste sur la transition du "consommer un jeu" vers "créer dans le jeu", grâce à des plateformes comme Minecraft, Roblox ou encore l'Unreal Editor pour Fortnite. Cette évolution abaisse les barrières à la création, soutient l'expression de voix nouvelles et ouvre la voie à des initiatives à impact social, en particulier pour la jeunesse.

La version intégrale de ce rapport (PDF 45 pages) est accessible gratuitement sur le site de Xsolla