Une nouvelle étude d'AppsFlyer confirme que les stratégies hybrides redéfinissent la monétisation des applications AppsFlyer dévoile son rapport 2024 sur la monétisation des applications, révélant comment l'essor des modèles hybrides, combinant publicité in-app (IAA) et achats in-app (IAP), redéfinit les stratégies de revenus dans un écosystème en transformation

AppsFlyer, spécialiste de la mesure, de l'attribution et de l'analyse de données, publie aujourd'hui le rapport State of App Monetization 2024, une étude approfondie sur l'évolution des stratégies de revenus des applications dans divers secteurs. Ce rapport met en évidence la montée en puissance de la diversification des sources de revenus et souligne l'importance croissante d'une collaboration fluide entre les équipes responsables de la monétisation et celles du marketing pour faire face à un marché de plus en plus compétitif.

D'après les conclusions du rapport, cette coopération interdisciplinaire est essentielle pour optimiser les performances, qu'il s'agisse de maximiser le retour sur investissement publicitaire (ROAS) ou d'augmenter la valeur vie client (LTV). En identifiant avec précision le moment où une application atteint son seuil de rentabilité - au jour 7, 14 ou plus tard -, les entreprises peuvent affiner leurs stratégies pour améliorer la fidélisation et l'expérience utilisateur. Une gestion fine de ces indicateurs permet non seulement de maximiser les revenus à long terme, mais aussi de renforcer durablement l'engagement des utilisateurs.

Alors que les coûts d'acquisition des utilisateurs continuent d'augmenter et que les réglementations sur la confidentialité se renforcent, les éditeurs d'applications se tournent vers la monétisation hybride qui est passée du statut de tendance à celui d'élément vital du paysage des revenus des applications en 2025",

déclare Shani Rosenfelder, Directeur de la Stratégie de Contenu et des Etudes de Marché chez AppsFlyer.

"Nos données montrent que, lorsqu'ils sont optimisés en fonction du type d'application et de leur audience, les modèles hybrides offrent des performances remarquables sur toutes les plateformes. Pour réussir, les équipes marketing et monétisation doivent s'appuyer sur des indicateurs comme le ROAS et l'ARPU pour affiner leurs stratégies, tout en veillant à une parfaite synchronisation entre les campagnes pré- et post-installation afin de maximiser les résultats."

Principales conclusions du rapport - Applications gaming

Les modèles hybrides offrent des rendements supérieurs : Pour les jeux Mid-Core Android, la monétisation hybride a généré un ROAS de 146 % au Jour 90, surpassant les modèles IAP uniquement (93 %) et IAA uniquement (58 %). Dans le segment hypercasual, les modèles hybrides ont augmenté l'ARPU de 28 % au Jour 90 (0,60 $), comparé aux modèles publicitaires (IAA) uniquement (0,47 $), démontrant que la diversification est particulièrement efficace dans ce segment aux marges limitées.

: Pour les jeux Mid-Core Android, la monétisation hybride a généré un ROAS de 146 % au Jour 90, surpassant les modèles IAP uniquement (93 %) et IAA uniquement (58 %). Dans le segment hypercasual, les modèles hybrides ont augmenté l'ARPU de 28 % au Jour 90 (0,60 $), comparé aux modèles publicitaires (IAA) uniquement (0,47 $), démontrant que la diversification est particulièrement efficace dans ce segment aux marges limitées. L'engagement et les dépenses ne sont pas toujours alignés : Les jeux Casual Android enregistrent des pics d'activité quotidienne (DAU) pendant les week-ends sans augmentation notable des utilisateurs payants (PU). Cela illustre l'importance de séparer les stratégies d'engagement et de monétisation pour optimiser les performances.

: Les jeux Casual Android enregistrent des pics d'activité quotidienne (DAU) pendant les week-ends sans augmentation notable des utilisateurs payants (PU). Cela illustre l'importance de séparer les stratégies d'engagement et de monétisation pour optimiser les performances. Les campagnes payantes dominent la génération de revenus : 73 % des revenus des jeux Casual et Hypercasual proviennent de l'acquisition d'utilisateurs via des campagnes payantes. En revanche, les jeux Mid-Core s'appuient davantage sur le trafic organique, favorisé par une forte notoriété de marque et une fidélité utilisateur accrue.

: 73 % des revenus des jeux Casual et Hypercasual proviennent de l'acquisition d'utilisateurs via des campagnes payantes. En revanche, les jeux Mid-Core s'appuient davantage sur le trafic organique, favorisé par une forte notoriété de marque et une fidélité utilisateur accrue. L'importance de stratégies spécifiques aux plateformes : Les jeux Mid-Core Android obtiennent un meilleur ROAS avec des modèles hybrides (146 %) qu'avec des modèles IAP uniquement. À l'inverse, sur iOS, les jeux Mid-Core atteignent un ROAS de 215 % avec des modèles IAP uniquement, contre 73 % pour les modèles hybrides. Ces variations mettent en lumière la nécessité d'adopter des approches adaptées à chaque plateforme.

Applications non-gaming

Les abonnements stimulent la domination des revenus iOS : Les applications par abonnement sur iOS affichent un ARPU cinq fois supérieur à celui d'Android au Jour 90 (8,39 $ contre 1,54 $). Cette performance est soutenue par un pouvoir d'achat plus élevé des utilisateurs iOS et une forte part de revenus organiques (65 %), démontrant l'importance de la notoriété de marque dans la croissance durable.

: Les applications par abonnement sur iOS affichent un ARPU cinq fois supérieur à celui d'Android au Jour 90 (8,39 $ contre 1,54 $). Cette performance est soutenue par un pouvoir d'achat plus élevé des utilisateurs iOS et une forte part de revenus organiques (65 %), démontrant l'importance de la notoriété de marque dans la croissance durable. Les modèles supportés par la publicité fournissent des revenus rapides : Les applications non-gaming utilisant un modèle IAA atteignent un ROAS de 95 % sur Android au Jour 90, contre 80 % sur iOS. Toutefois, iOS surpasse Android en ARPU (0,77 $ contre 0,35 $). La majorité des revenus IAA est réalisée dans les 30 premiers jours, confirmant l'efficacité de la publicité comme stratégie à court terme.

: Les applications non-gaming utilisant un modèle IAA atteignent un ROAS de 95 % sur Android au Jour 90, contre 80 % sur iOS. Toutefois, iOS surpasse Android en ARPU (0,77 $ contre 0,35 $). La majorité des revenus IAA est réalisée dans les 30 premiers jours, confirmant l'efficacité de la publicité comme stratégie à court terme. Les modèles hybrides gagnent en dynamisme : De nombreuses applications non-gaming adoptent désormais des modèles hybrides, inspirés par le succès du secteur du jeu. Ces modèles combinent des revenus rapides grâce à la publicité avec un ARPU plus élevé issu des abonnements, maximisant ainsi leur potentiel.

: De nombreuses applications non-gaming adoptent désormais des modèles hybrides, inspirés par le succès du secteur du jeu. Ces modèles combinent des revenus rapides grâce à la publicité avec un ARPU plus élevé issu des abonnements, maximisant ainsi leur potentiel. Essais gratuits : un moteur de croissance à long terme : Les utilisateurs convertis après une période d'essai gratuit représentent 50 % des revenus au Jour 90 dans les applications par abonnement. Les renouvellements périodiques aux Jours 30 et 60 favorisent une croissance durable et significative des revenus.

Méthodologie

Le rapport State of App Monetization 2024 d'AppsFlyer propose une analyse approfondie des performances des applications selon différents modèles de monétisation, avec un focus particulier sur les marchés à hauts revenus. Cette étude s'appuie sur des données propriétaires anonymisées et agrégées à l'échelle mondiale, incluant 130 millions de dollars de revenus vérifiés issus d'achats in-app (IAP), 40 millions de dollars provenant d'abonnements, et 900 millions de dollars de revenus publicitaires in-app (IAA). Les résultats sont basés sur les performances enregistrées au cours du troisième trimestre 2024, offrant ainsi une perspective claire et précise des tendances actuelles.

La rapport State of App Monetization est disponible sur ce lien.