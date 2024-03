Le jeu vidéo mobile pèse 124 milliards de dollars en 2023 selon GlobalData

Le dernier rapport thématique de GlobalData, intitulé "Mobile Gaming", révèle que les revenus des jeux mobiles représentaient 124 milliards de dollars en 2023 et qu'ils atteindront 195 milliards de dollars d'ici 2030.

Rupantar Guha, analyste principal du service Thematic Intelligence de GlobalData, commente :

Les revenus des jeux mobiles ont augmenté de 25 % en 2020 par rapport à l'année précédente et de 10 % supplémentaires en 2021. Cependant, en 2022, la croissance annuelle est tombée à seulement 3 %, la hausse de l'inflation ayant frappé les dépenses de consommation. Le marché a montré des signes de reprise en 2023, avec des revenus en hausse de 6 % par rapport à 2022."

La maturité croissante du streaming (soutenu par la 5G), du cloud gaming et de l'esport mobile, combinée au fait que les plateformes mobiles sont proches de la parité technologique avec les PC et les consoles, signifie que la plupart des joueurs adopteront le jeu mobile dans les prochaines années. La possibilité de faire tourner des jeux de grande qualité et à gros budget (par exemple Resident Evil 4 et Assassin's Creed Mirage) sur les plateformes mobiles attirera davantage d'éditeurs et de joueurs.

M. Guha poursuit :

En raison de ses perspectives de revenus lucratifs, les éditeurs de jeux pour consoles et PC, tels qu'Activision Blizzard (propriété de Microsoft) et Take-Two Interactive, se concentrent fortement sur les jeux mobiles. En outre, les services de streaming vidéo (par exemple, Netflix) et les annonceurs en ligne (par exemple, AppLovin) sont également dans la course."

Les jeux mobiles sont un marché très disputé, avec un large éventail d'entreprises qui se disputent les positions. Cependant, les entreprises de jeux mobiles sont sous pression dans plusieurs domaines, en particulier la réglementation.

Guha conclut :

La réglementation restera une menace perturbatrice dans un avenir prévisible. En 2023, le projet de règlement chinois visant à limiter les dépenses dans les jeux a fait perdre 80 milliards de dollars de valeur marchande à Tencent et NetEase. Les réglementations relatives aux achats in-app, à la confidentialité des données, à la sécurité des enfants, à l'antitrust, à l'intelligence artificielle (IA) et aux commissions des magasins d'applications continueront d'avoir un impact sur toutes les entreprises de jeux mobiles."