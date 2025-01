La pub in-app en France en 2024 : baisse de dépenses dans le gaming, stabilité sur les autres segments

AppsFlyer, spécialiste de la mesure marketing, dévoile son rapport annuel sur les tendances du marché des applications mobiles. Dans le monde, les investissements en campagnes d'acquisition pour les applications ont augmenté de 5 % pour atteindre 65 milliards de dollars. En France, les dépenses sont restées stables dans presque tous les secteurs, sauf sur le gaming, pour lesquelles les dépenses sont en baisse.

Les tendances mondiales en 2024

La monétisation hybride stimule la croissance des publicités in-app (IAA) : les revenus de la publicité in-app ont augmenté de 26 % en glissement annuel hors gaming et de 7 % dans le gaming, grâce à l'adoption de stratégies de monétisation hybrides.

Prééminence de l'IA générative : les installations mondiales ont connu une croissance modeste dans l'ensemble, exception faite aux applications d'IA générative, qui ont bondi de 200 % en glissement annuel.

Boom du segment loisirs : les installations d'applications de loisirs telles que casinos et jeux d'argent (+102 %), paris sportifs (+93 %) et lifestyle (+43 %) ont connu un véritable boom, tandis que les catégories utilitaires, comme les transports, sont restées stables.

Investissements transversaux : les principales régies de gaming ont enregistré une augmentation de 38 % en glissement annuel des investissements pour des secteurs non liés aux jeux, contrastant avec une baisse de 19 % des investissements liés aux jeux. Cette tendance devrait se poursuivre en 2025 avec davantage d'opportunités de croissance dans le non-gaming, même si les dépenses des annonceurs du gaming domineront toujours.

Les évolutions dans le secteur du gaming : les jeux de la catégorie casual (joueurs occasionnels) ont connu une modeste croissance de 3 % des dépenses publicitaires, consolidant leur part de marché à 64 %. Les jeux hypercasuals sont restés stables (-1 %), tandis que les catégories mid-core et les jeux de casino ont fait face à de fortes baisses, de 21 % et 12 % respectivement.

Essor du deep linking : son adoption a bondi sur les principaux canaux, les marques se concentrant sur leurs propriétés digitales et l'optimisation de la lifetime value de leurs utilisateurs existants. Le web-to-app a enregistré la plus forte croissance (77 %), suivi par l'email-to-app (45 %), le text-to-app (29 %) et le QR-to-app (16 %).

Le remarketing dépasse les installations payantes : les conversions de remarketing sur des canaux payants ont augmenté de 22 % en glissement annuel, dépassant largement la croissance de 2 % d'acquisition d'utilisateurs.

La déclinaison d'assets créatifs pilotée par l'IA : le nombre de déclinaisons créatives produites par application en moyenne a augmenté de 40 % en 2024 pour atteindre pas moins de 839 par mois, une performance tirée en grande partie par les applications disposant de budgets plus importants. La mesure de la performance créative est devenue cruciale dans une telle ampleur de production et cela se poursuivra en 2025.

Focus sur la France en 2024

En France, le marché des applications a reflété certaines tendances mondiales tout en affichant une dynamique spécifique avec notamment :

Une croissance des installations YOY : Les installations d'applications hors gaming ont enregistré une croissance annuelle impressionnante de +23 % (+19 % sur Android, +27 % sur iOS), tandis que les installations gaming ont reculé de 4 %.

Une baisse significative des dépenses dans le gaming : la France a connu l'une des plus fortes baisses mondiales des dépenses publicitaires sur les jeux, avec une chute de 20 % en glissement annuel, similaire à la forte baisse enregistrée au Japon.

Une croissance résiliente sur les autres secteurs : les dépenses publicitaires hors jeux ont augmenté de 10 % en glissement annuel, grâce à des investissements soutenus dans les applications financières (+61 % au niveau mondial, stimulés par les développements des fintech et cryptos) et les applications de voyage (+20 %). Cette croissance reflète des stratégies de monétisation avancées et l'adoption croissante de solutions organiques.

Les dépenses publicitaires sur les applications ont connu en France l'une des plus fortes baisses au niveau mondial, de 20 % en 2024", déclare Sue Azari, Industry Lead e-Commerce chez AppsFlyer.

déclare Sue Azari, Industry Lead e-Commerce chez AppsFlyer.

"Les dépenses hors jeux en revanche ont fait preuve de résilience, augmentant de 10 % en glissement annuel, soutenues par des investissements continus dans les applications financières et de voyage. Cette stabilité est due à des stratégies de monétisation avancées et à l'adoption de solutions organiques, qui améliorent la personnalisation et favorisent les expériences hybrides. AppsFlyer s'engage à fournir aux entreprises les outils et les informations dont elles ont besoin pour prospérer sur ce marché en pleine évolution."

Perspectives pour 2025

Au fur et à mesure que le marché mondial des applications évolue, AppsFlyer prévoit une intégration accrue entre les acteurs du gaming et les autres secteurs, une adoption plus large des technologies de deep linking et une innovation continue dans les stratégies créatives pilotées par IA générative. Malgré les défis du gaming, la France est prête à tirer parti de ces tendances pour renforcer son écosystème d'applications et être compétitive à l'échelle mondiale.

Méthodologie

Le rapport sur les tendances des applications mobiles 2024 d'AppsFlyer se base sur un agrégat anonyme de données mondiales exclusives, à l'exclusion de la Chine, sur 35 000 applications couvrant le gaming, le commerce électronique, le lifestyle et plus encore. L'analyse tient compte de 140 milliards d'installations, 53 milliards de conversions en remarketing et de nombreuses mesures d'engagement sur les plateformes iOS et Android.