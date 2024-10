Marché du jeu vidéo en Afrique : une expansion portée par la jeunesse et la connectivité mobile

Le marché du jeu vidéo en Afrique connaît une croissance significative, stimulée par la pénétration croissante des appareils mobiles et l'amélioration de la connectivité Internet, notamment avec l'arrivée de la 5G. Cette expansion est particulièrement marquée chez la population jeune, qui est appelée à dominer la démographie de la région dans les années à venir. Des pays comme le Nigeria profitent de cette croissance, avec une large accessibilité aux smartphones et tablettes à prix abordables. Le marché, estimé à 2,14 milliards de dollars en 2024, pourrait atteindre 3,72 milliards d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel de 11,62 %.

La popularité du jeu mobile est renforcée par l'augmentation des connexions Internet et l'adoption massive des smartphones, notamment en Afrique subsaharienne, où le nombre d'abonnés mobiles devrait atteindre près de 700 millions d'ici 2030. Cependant, des défis subsistent, notamment la piraterie et les préoccupations réglementaires. Le marché est fragmenté, avec de nombreux petits acteurs, et les investissements dans les infrastructures de jeu mobile ainsi que l'adoption des jeux sociaux et des modèles "free-to-play" soutiennent cette expansion.

Source Mordor Intelligence