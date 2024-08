Gaming Mobile : 29 milliards de dollars d'acquisition utilisateurs en 2023, iOS et Android sur des trajectoires opposées Le dernier rapport de AppsFlyer "State of Gaming App Marketing" révèle une transition vers des stratégies de revenus mixtes pour stimuler la monétisation des applications mobiles

AppsFlyer a publié aujourd'hui le Rapport "State of Gaming App Marketing" pour 2024, une étude sur les tendances du jeu mobile pour les développeurs d'applications, les marketeurs et les studios de jeux. Le rapport examine les changements à l'origine de la croissance du jeu mobile au cours des dernières années, notamment la diversification des sources de revenus, le moment optimal d'engagement pour maximiser les revenus, et la construction de la confiance grâce à des stratégies de rétention.

En 2023, les frontières entre les stratégies de revenus des jeux Hyper Casual et Mid-core - tels que les jeux de rôle et de stratégie - se sont estompées, les deux catégories adoptant un modèle de monétisation hybride qui a augmenté de 20 % dans l'ensemble de l'industrie. Traditionnellement, les titres Hyper Casual comptaient principalement sur la publicité intégrée (IAA), tandis que les jeux Mid-core s'appuyaient sur les achats intégrés (IAP) pour leurs sources de revenus. Cependant, un changement notable pour ces deux catégories s'est produit en 2023, les applications des deux catégories diversifiant leurs canaux de revenus. Cela se traduit par une augmentation des efforts publicitaires pour les jeux Mid-core et une intégration accrue des achats intégrés pour les jeux Hyper Casual : cette diversification des stratégies de revenus a entraîné une hausse de 39 % pour les jeux Hyper Casual, tandis que les jeux Mid-core ont augmenté de 16 %.

Le rapport sur l'Etat du Marketing des Applications de Jeux souligne également l'importance de l'engagement précoce dans le jeu mobile, qui reste un facteur clé de succès des revenus grâce aux achats intégrés (IAP), en particulier au cours de la première semaine après le téléchargement. Sur les plateformes iOS, la tendance aux dépenses débute rapidement, le premier achat ayant généralement lieu deux jours après le téléchargement. Dès le troisième jour, 17 % d'utilisateurs supplémentaires effectuent des transactions.

Le changement de paradigme que nous observons dans ce rapport n'a pas seulement brouillé les frontières des sources de revenus des applications de jeux, mais a également créé un marché qui prospère grâce à la nuance et à l'adaptabilité. Cette transformation représente un recalibrage substantiel impactant l'ensemble du jeu mobile,"

a déclaré Adam Smart, Directeur Produit - Gaming.

"Les marketeurs souhaitant tirer parti du marché actuel ne doivent pas mettre tous leurs oeufs dans le même panier. Avec la baisse du Coût par Installation (CPI) sur iOS, signifiant le moment de profiter des coûts de médias les plus bas exploitables, et Android affichant des résultats positifs sur plusieurs indicateurs tels que les installations et les Installations Non Organiques (NOIs), l'avenir de la croissance reposera sur la diversification."

Informations Clés du rapport 2024 "State of Gaming App Marketing"