Ubisoft annonce la fin son jeu vidéo XDefiant et supprime 277 emplois

Ubisoft a annoncé l'arrêt du développement et la fermeture des serveurs de son jeu en ligne "XDefiant". Cette décision, qui prend effet en juin 2025, s'accompagne de la suppression de 277 postes et de la fermeture des studios de San Francisco et d'Osaka ainsi que la réduction progressive de Sydney. La moitié des équipes de "XDefiant" seront reclassées au sein du groupe.

Un échec commercial

Lancé en mai 2024, "XDefiant", un jeu de tir à la première personne free-to-play, n'a pas réussi à séduire son public et n'a pas répondu aux attentes financières d'Ubisoft. Le producteur exécutif, Mark Rubin, a reconnu que poursuivre le développement était devenu déraisonnable pour l'entreprise.

Contexte financier difficile

Cette annonce intervient dans un contexte délicat pour Ubisoft, marqué par des résultats semestriels en recul, des retards sur des titres phares comme "Assassin's Creed Shadows", et des ventes décevantes de "Star Wars Outlaws". L'entreprise fait aussi face à des rumeurs de rachat, tandis que son action a atteint un niveau historiquement bas.

XDefiant

Anciennement nommé Tom Clancy's XDefiant, le jeu proposait des factions inspirées d'univers emblématiques d'Ubisoft (Tom Clancy, Watch Dogs, Far Cry), avec des modes de jeu variés (Domination, Escorte) et des équipements personnalisables. Malgré un concept ambitieux, il n'a pas réussi à s'imposer sur le marché concurrentiel des free-to-play.