Ubisoft et Gaumont annoncent un film live-action basé sur Riders Republic

Ubisoft Film & Television et Gaumont s'associent pour adapter Riders Republic, le jeu de sports extrêmes au succès mondial, en un film live-action. Avec plus de 10 millions de joueurs à travers le monde, Riders Republic s'est imposé comme une référence en matière de sensations fortes et d'aventures en plein air. Le film promet de retranscrire cette énergie débordante à l'écran, entre cascades spectaculaires, humour déjanté et paysages vertigineux.

Une équipe créative de haut vol

Le long-métrage sera réalisé par le duo Adil El Arbi et Bilall Fallah (Bad Boys for Life, Bad Boys : Ride or Die), déjà reconnus pour leur style dynamique et leur sens du rythme. Le scénario est signé Noé Debré (Dheepan, Palme d'Or à Cannes, Stillwater, Le Monde est à toi), qui apportera sa patte narrative à cet univers exaltant situé sur les pentes enneigées des Alpes.

La production est assurée par Sidonie Dumas et Rémi Cervoni pour Gaumont, Jordan Cohen pour Ubisoft Film & Television, en coproduction avec Nabil Ben Yadir (10.80 Films) ainsi que les réalisateurs eux-mêmes via leur société Los Morros. Gérard Guillemot et Margaret Boykin supervisent le projet pour Ubisoft.

Un jeu en constante évolution

Développé par Ubisoft Annecy, Riders Republic continue d'élargir son contenu au fil des saisons. La dernière mise à jour, déployée en mars 2025, introduit la Pockett Car - un véhicule miniature à dérapages contrôlés - un outil de création de skateparks, ainsi que de nouveaux événements compétitifs en ligne. Le jeu est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna et PC (Ubisoft Connect, Steam, Epic Games Store), et accessible via l'abonnement Ubisoft+ Premium.

