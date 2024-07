Finale de la Trackmania World Cup 2024 aura lieu le 25 octobre 2024 à la Paris Games Week

Préparez-vous à l'ultime épreuve de course ! La World Cup 2024 aura lieu le 25 octobre et sera organisée par Webedia et Ubisoft.

Le meilleur des meilleurs

La Trackmania World Cup 2024 réunira les 8 meilleurs joueurs du monde entier. Le champion de l'année dernière, Karmine Corp, est de retour pour défendre son titre lors de la grande finale à la Paris Games Week le 25 octobre.

Se qualifier et concourir

Pour obtenir une place en finale, les joueurs doivent se qualifier lors de la saison régulière du Trackmania World Tour ou lors des tournois régionaux majeurs. Les 32 meilleurs joueurs de la saison régulière s'affronteront lors des éliminatoires en ligne les 5 et 6 octobre. Les 4 meilleurs se qualifieront pour la grande finale à la Paris Games Week, rejoints par les vainqueurs des 3 tournois régionaux majeurs.

Participez à l'action

Des concours seront organisés tout au long de l'été et jusqu'au 11 octobre. Ne manquez pas votre chance de participer ! ? Voir le calendrier.

Une initiative de Webedia

Webedia se chargera de la production et de la diffusion de la Trackmania World Cup 2024. L'événement de l'année dernière a attiré une moyenne de 15 000 spectateurs, avec un pic à 66 000.

Continental : Partenaire officiel

Nous sommes ravis d'annoncer que Continental, le principal fabricant de pneus allemand, est le partenaire officiel de la Trackmania World Cup 2024, la compétition la plus prestigieuse de Trackmania.