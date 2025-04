25 ans de passion Esport : l'interview de Désiré Koussawo, fondateur de la Gamers Assembly

Depuis un quart de siècle, la Gamers Assembly s'impose comme un pilier de l'Esport en France. Dans cette interview, Désiré Koussawo, fondateur de cet événement mythique, revient sur l'incroyable aventure humaine et collective qui a façonné ces 25 années. De ses débuts modestes à l'ambition de devenir un véritable festival du jeu vidéo, il partage les valeurs de passion, d'engagement bénévole et d'innovation qui ont permis à la Gamers Assembly de perdurer et de grandir.

Il évoque aussi son implication dans la structuration de l'Esport à l'échelle nationale, notamment à travers son rôle au sein de France Esports, et son engagement pour une meilleure reconnaissance institutionnelle de cette discipline.

Une plongée dans l'histoire de l'Esport français, à découvrir en vidéo.