La musique au service de l'expérience gaming : une table ronde orchestrée par la SACEM

Le 21 novembre 2024, au siège de la SACEM à Neuilly-sur-Seine, s'est tenue une table ronde sur le rôle essentiel de la musique dans l'expérience vidéoludique. Organisé par la SACEM, cet événement a rassemblé un panel d'experts issus de divers horizons de l'industrie musicale et du jeu vidéo pour explorer les liens profonds et les opportunités créatives qu'offre la rencontre entre ces deux mondes.

Intervenants

Guillaume Ferran , compositeur et producteur, connu pour son travail sur des bandes originales immersives.

Tarafa Sahloul , cofondateur du label Kid Katana, spécialisé dans la musique originale pour jeux vidéo.

Louis Fritsch , responsable du développement des affaires jeu vidéo à la SACEM, un poste unique au niveau mondial.

, responsable du développement des affaires jeu vidéo à la SACEM, un poste unique au niveau mondial. Vincent Percevault, fondateur de G4F, un studio audio reconnu pour son expertise sur des projets allant des productions indépendantes aux jeux AAA.

La modération était assurée par Salman Sahli, créateur YouTube et podcasteur, dont la spécialité est l'analyse musicale.

Une exploration des synergies entre musique et jeux vidéo

La discussion a permis de dresser un panorama des façons dont la musique sert l'expérience interactive du joueur. Au-delà d'un simple élément d'ambiance, la musique dans les jeux vidéo s'adapte, évolue et réagit aux actions du joueur, offrant une immersion totale. Vincent Percevault a souligné l'importance de l'interactivité, en expliquant comment les compositeurs et intégrateurs travaillent main dans la main pour créer une musique adaptative qui reflète les choix et actions des joueurs.

Guillaume Ferran a partagé son expérience en tant que compositeur, évoquant les défis spécifiques du jeu vidéo, comme la nécessité de produire des bandes originales modulaires et évolutives sur des cycles de production longs. Pour Tarafa Sahloul, l'intérêt croissant pour les bandes originales de jeux vidéo témoigne d'un attachement émotionnel fort entre les joueurs et la musique, transformant ces créations en oeuvres à part entière, souvent disponibles en vinyle ou sur des plateformes de streaming.

L'accompagnement par la SACEM et les perspectives futures

Louis Fritsch a expliqué comment la SACEM s'est adaptée pour accompagner les compositeurs et studios de jeu vidéo, en développant des solutions sur mesure et en valorisant les oeuvres à travers des modèles économiques adaptés. L'évolution technologique et le rôle croissant de la musique dans la promotion des jeux vidéo, avec des collaborations entre artistes populaires et studios, ont également été des thèmes phares.

Enfin, la table ronde a mis en lumière les opportunités émergentes, comme le développement de concerts live et l'exploitation des bandes originales sur des plateformes dédiées, confirmant le potentiel d'innovation et de collaboration entre les industries musicale et vidéoludique.