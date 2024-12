Etre esportif en Outre-mer - Avec Alaïs Hardel aka Layo et Marvin Forestal aka Kitsune (Fox)

Cette conférence, présentée dans le cadre du Martinique Games Festival, explore l'univers de l'esport en Outre-Mer à travers les témoignages de deux figures importantes de la scène compétitive : Alaïs Hardel aka Layo et Marvin Forestal aka Kitsune (Fox). Elle met en lumière les défis uniques auxquels sont confrontés les joueurs ultramarins, ainsi que les opportunités qui leur permettent de s'imposer sur la scène internationale.

Layo, ancien joueur compétitif devenu coach, partage son expérience riche et variée dans les jeux de combat. Il explique comment il a découvert l'esport en Martinique, ses premiers pas dans les compétitions locales, et l'importance des connexions internationales pour progresser. De son côté, Kitsune revient sur sa carrière de joueur semi-professionnel et son engagement dans une structure internationale. Son parcours illustre les étapes nécessaires pour percer dans le domaine, depuis les tournois régionaux jusqu'aux compétitions internationales.

La discussion met également en avant les spécificités de l'esport dans les territoires ultramarins. L'éloignement géographique, le manque de ressources locales et la nécessité de se connecter avec des joueurs et des structures extérieures sont des aspects récurrents. Cependant, ces obstacles n'ont pas empêché les intervenants de développer des carrières significatives, que ce soit comme compétiteurs ou formateurs.

Layo insiste sur l'importance du coaching et du rôle qu'il joue désormais en aidant la nouvelle génération de joueurs à atteindre leur potentiel. Quant à Kitsune, il partage ses réflexions sur l'équilibre entre passion et professionnalisation, tout en mettant en avant l'évolution de l'esport dans un contexte global. La table-ronde offre une réflexion sur les possibilités offertes par l'esport, même dans des régions où les infrastructures restent limitées, et souligne la résilience des joueurs ultramarins.

Intervenants