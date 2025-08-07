Les EMEA Masters s'invitent à la Paris Games Week pour leur grande finale 2025 Rendez-vous le dimanche 2 novembre 2025 au Dôme de Paris

Pour la première fois de son histoire, la finale des EMEA Masters Summer Split se jouera sur la grande scène de la Paris Games Week, au Dôme de Paris, le dimanche 2 novembre 2025.

Véritable tremplin pour les talents émergents de League of Legends en EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), la compétition s'invite au coeur d'un rendez-vous incontournable du jeu vidéo en France et au rayonnement international pour une finale entre les deux meilleures équipes du circuit. Dans un pays connu pour sa ferveur esportive, cette finale promet un moment fort pour les fans, mais aussi les curieux, réunis pour encourager les meilleures équipes régionales du circuit EMEA.

EMEA Masters : l'antichambre de l'élite

Les EMEA Masters réunissent les meilleures équipes issues de 13 ligues régionales d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord : LFL (France) | Superliga (Espagne) | Prime League (Dach) | Rift Legends (Pologne/Baltes) | Arabian League (MENA), et bien d'autres.

Ce tournoi palpitant, souvent considéré comme le second niveau compétitif de League of Legends de la région EMEA, s'articule autour de trois grands rendez-vous : Winter, Spring et Summer. Plus qu'une compétition, les EMEA Masters sont un réel incubateur de talents, une arène où se jouent les plus belles histoires de demain, comme l'ascension fulgurante de l'équipe française Karmine Corp, ou plus récemment l'arrivée et le succès fracassants des britanniques de Los Ratones.

Les EMEA Masters ont déjà vu naître et grandir des talents qui brillent déjà parmi les plus hautes sphères compétitives de League of Legends dans la région EMEA et au-delà. Plusieurs grandes figures de la saison passée ont rejoint le LEC (League of Legends EMEA Championship) : Parus, JNX, SkewMond, Naak Nako, Czajek, Caliste ou encore 113.

La saison 2025 connaîtra son point culminant avec la grande finale du EMEA Masters Summer Split, organisée pour la première fois à Paris, devant un public en effervescence et couronnera sans nul doute d'autres futurs grands espoirs du jeu.

Des rivalités et un rêve de triplé pour Los Ratones

Cette compétition est marquée par de fortes rivalités qui passionnent un public toujours plus nombreux. Depuis le lancement de la saison en mars dernier, les regards sont tournés vers l'équipe britannique Los Ratones - menée par Caedrel, ancien joueur professionnel de League of Legends, désormais coach à succès avec plusieurs titres à son actif - qui enchaîne les victoires.

Si les équipes EMEA telles que Barça eSports, Ici Japon Corp. Esport ou encore Team Phantasma se sont démarquées en accédant au podium plus tôt cette année, aucune n'a encore réussi à déloger Los Ratones de la première place.

Quelle équipe parviendra à mettre un terme à la domination britannique lors du prochain Summer Split ? Réponse dimanche 2 novembre au Dôme de Paris à l'occasion de la Paris Games Week !

Une compétition en trois actes

Avant de fouler la grande scène de la Paris Games Week, les équipes doivent franchir un parcours sélectif en trois étapes.

Après une phase qualificative (Last Chance Qualifier) disputée entre les équipes les moins bien classées, la compétition se poursuit par les Swiss Stage, où seules les 16 meilleures équipes de la région accèdent ensuite aux Playoffs, une phase à élimination directe intense, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que deux finalistes.

C'est ce face-à-face ultime qui sera joué devant le public du Dôme de Paris, pour conclure en apothéose cette édition estivale.

Billetterie ouverte

Les fans peuvent se rendre dès aujourd'hui sur parisgamesweek.com pour réserver leur billet et avoir la chance de vivre un grand moment de compétition. Différentes options sont disponibles :