2e édition de la PGW Business by CMS les 30 et 31 octobre 2025

Forte du succès de sa première édition, qui a rassemblé plus de 300 professionnel(les)s, la PGW Business by CMS revient en 2025 avec une programmation élargie et des espaces repensés. Au coeur de la Paris Games Week, cet événement B2B réunit pendant 2 jours du jeudi 30 au vendredi 31 octobre, experts du secteur, créateurs de jeux, éditeurs, investisseurs, associations professionnelles, acteurs politiques et institutionnels.

Pour sa deuxième édition, la Paris Games Week s'impose comme un rendez-vous professionnel incontournable pour l'industrie du jeu vidéo et les industries culturelles et créatives, en France et en Europe. Avec une programmation ambitieuse rassemblant un panel d'experts européens et mondiaux de très haut niveau - économiques, juridiques et business - pour dessiner l'avenir du secteur. Notre objectif est d'offrir chaque année à Paris un espace unique de rencontres, de réflexion et de synergie, à tous les décideurs et acteurs de l'industrie du jeu vidéo et de l'entertainment.",

déclare Nicolas Vignolles, Délégué Général du

SELL, organisateur de la Paris Games Week.

Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec le SELL pour cette deuxième édition de la PGW Business. Bien plus qu'un partenariat, notre participation est l'expression d'un engagement envers une industrie en pleine transformation. Ce projet est né d'une volonté commune : proposer à l'industrie du jeu vidéo un espace de réflexion stratégique, où les enjeux juridiques, économiques et technologiques peuvent être abordés de manière pluridisciplinaire. En tant que cabinet d'avocats engagé auprès des acteurs du secteur, CMS est fier de contribuer à cette dynamique, en apportant son expertise et en favorisant le dialogue entre professionnels"

déclare Anne-Laure Villedieu, Directrice générale et avocate associée de CMS Francis Lefebvre, partenaire de l'espace Business de la Paris Games Week.

"Espace Agora" : une scène de talks avec les meilleurs experts français et internationaux

Développée en partenariat avec CMS Francis Lefebvre, cette scène de débats réunit un panel d'experts pluridisciplinaires lors de tables rondes, interviews exclusives et keynotes, organisés autour de quatre sessions thématiques :

Jeudi 30 octobre matin - "Future of Gaming" Tendances de demain et enjeux juridiques

Jeudi 30 octobre après-midi - "Exploring cross industry opportunities" Collaboration, transmédia, le jeu vidéo et la puissance des licences

Vendredi 31 octobre matin - "Invest in Games" La France terre de jeu vidéo, les best practices en matière d'investissement

Vendredi 31 octobre après-midi - "Tech in Games" Protection, développement, les dernières avancées technologiques dans le jeu vidéo.

Pendant ces deux journées intenses, la PGW Business by CMS réunira de nombreux leaders d'opinion, experts et entrepreneurs du secteur, autour des sujets les plus stratégiques de l'industrie. La PGW devient un rendez-vous clé pour tout professionnel souhaitant approfondir ses connaissances sur le secteur, confronter ses certitudes, rencontrer ses pairs et partager son expertise avec les acteurs majeurs du jeu vidéo.

Un espace networking pour favoriser les rencontres et les projets

Cet espace de travail inédit permettra les interactions directes entre professionnels français et étrangers, favorisera les premières prises de contact, avec l'ambition de faire émerger les collaborations de demain.

Cette zone dédiée, mise à disposition de l'ensemble des professionnels présents à la Paris Games Week (studios, éditeurs, institutionnels, investisseurs et marques partenaires), propose :

un lounge VIP exclusif pour des échanges privilégiés ;

des temps forts et des cocktails dédiés au networking ;

des salles de réunion privatives pour des rendez-vous ciblés.

Enfin, pour la première fois, une application "PGW Business" sera mise à disposition des professionnels, pour faciliter l'organisation de réunions et la création d'opportunités, en amont et pendant le salon. La billetterie dédiée aux professionnelles et professionnels est désormais ouverte. Un seul pass pro donne accès, via l'application, à l'ensemble du réseau de participants et permet de planifier ses rendez-vous d'affaires en amont du salon.

