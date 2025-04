La Paris Games Week se réinvente en 2025 : nouvelle équipe, nouveau positionnement Une nouvelle Paris Games Week assurée par une équipe d'organisation inédite

La Paris Games Week, événement emblématique du jeu vidéo en France, revient du 30 octobre au 2 novembre 2025 à la Porte de Versailles avec une ambition renouvelée et claire : offrir une expérience jeu vidéo inédite, s'ouvrir à tous les publics, proposer une scène unique en termes de programmation jeu vidéo… et au-delà !

Le SELL - Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs - propriétaire de la PGW va s'appuyer sur un nouveau duo d'experts capable de repenser l'événement :

Fimalac Entertainment, leader du spectacle vivant privé en France, met à profit son expertise des grands événements, notamment en matière de production, billetterie, marketing et expérience spectateur, pour faire de la Paris Games Week un événement d'envergure, assurer une mise en scène percutante et une expérience optimisée pour le public.

Le groupe Fimalac Entertainment s'appuie sur l'expertise du groupe Webedia, experts des thématiques Gaming et esport avec ses médias JV et MGG, et de Bertrand Amar, Head of esports chez Webedia, figure incontournable du secteur, pour repenser le contenu éditorial et proposer une programmation ambitieuse, mêlant compétitions d'esport - professionnel et amateur - et spectacles live.

GL events Exhibitions, pôle du groupe GL events, dédié à l'organisation de salons professionnels et grand public, met son savoir-faire de fédérateur de communautés et ses équipes expertes des secteurs stratégiques (mode, food service, industrie, santé, transition écologique) au service de la performance commerciale et opérationnelle de l'événement.

Le SELL a souhaité ouvrir une toute nouvelle ère pour la Paris Games Week. En choisissant un des duos gagnants des derniers Jeux olympiques de Paris, le SELL souhaite se donner toutes les chances de repenser l'expérience proposée aux visiteurs, avec pour ambition claire de consolider encore un peu plus la place de la PGW comme salon majeur dans le monde".

James Rebours, Président du SELL et Nicolas Vignolles, Délégué général du SELL

En combinant nos expertises respectives, nous sommes fiers et heureux de pouvoir insuffler une nouvelle dynamique ambitieuse à un événement déjà incontournable dans son secteur. Les synergies naturelles entre les artistes et événements que nous produisons et la Paris Games Week offriront au public une expérience inédite".

Aurélien Binder, Président de Fimalac Entertainment et Thomas Held, Directeur général de Fimalac Entertainment

Plus ambitieuse que jamais, la grande scène de la PGW accueillera cette année, chaque jour, une compétition esport française ou internationale mais, pour la première fois, sa programmation s'appuiera aussi sur des spectacles inédits que nous construisons avec Fimalac Entertainment autour de la culture du jeu vidéo".

Bertrand Amar, Head of esports de Webedia

La Paris Games Week sera un événement structurant au coeur des industries créatives françaises. Nous nous engageons à emmener la filière et sa communauté vers de nouvelles opportunités".

Damien Timperio, directeur Général de GL events Exhibitions

Le rendez-vous immanquable pour les communautés : une programmation enrichie et des moments inoubliables du 30 octobre au 2 novembre !

Encore en construction, cette édition proposera aux passionnés d'aller plus loin dans l'expérience gaming, avec plus de tests et d'espaces de jeux vidéo, plus d'expériences immersives sur place, plus de compétitions esport de haut niveau et plus de shows uniques autour de personnalités iconiques. Les familles, les passionnés de rétrogaming, de jeux made in France, de jeux indépendants ou encore de cosplay auront le plaisir de redécouvrir leurs espaces emblématiques dans une version réinventée.

Les professionnels du secteur se rencontreront dans un espace Business VIP entièrement repensé pour maximiser les opportunités de networking et faciliter les échanges exclusifs avec les leaders de l'industrie.

Cette nouvelle édition réservera de nombreuses surprises, ainsi que des temps forts totalement inédits, qui seront dévoilés progressivement dans les prochaines semaines.

En 2025, la Paris Games Week ouvre une nouvelle page de son histoire, pour devenir plus que jamais le rendez-vous incontournable du jeu vidéo en France et en Europe.