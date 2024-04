La Paris Games Week 2024 se tiendra du 23 au 27 octobre 2024 à la Porte de Versailles

Du 23 au 27 octobre 2024, le plus grand salon français du jeu vidéo, la Paris Games Week, se tiendra à la Porte de Versailles (Paris Expo).

Après une édition "Next Level" réussie l'an dernier l'évènement jeu vidéo de l'année revient pour sa 13ème édition avec une nouvelle ambition : offrir la meilleure expérience réunissant gaming, cosplay, pop culture, et esport, et même en 2024, cinéma, musique et sport. Une expérience Entertainment à 360°, à vivre manettes aux mains, baskets aux pieds !

La Paris Games Week démontre chaque année la demande des fans de jeux vidéo de vivre de nouvelles expériences autour du gaming. Depuis 2022, la PGW se réinvente en proposant toujours plus d'expériences gaming, immersives, VR, sport connecté, mais aussi des concerts et un plateau toujours plus riche de créateurs de contenus !

L'édition 2024 ira plus loin encore, avec :