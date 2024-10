Exposition Game Story - L'histoire du jeu vidéo Du 19 octobre 2024 au 13 avril 2025 à l'Ancienne Poste - Versailles

La Ville de Versailles et MO5, association dédiée à la préservation du patrimoine vidéoludique, présentent la plus grande exposition de jeux vidéo jouable d'Europe à l'Ancienne Poste au coeur de Versailles, face au Château.

Cette exposition retrace 70 ans d'histoire du jeu vidéo, aussi bien sur des consoles de jeu, des micro-ordinateurs que des bornes d'arcade, du 19 octobre au 13 avril 2025.

Une centaine de machines et jusqu'à 500 jeux vous permettront de découvrir ou de vous replonger dans l'univers du jeu vidéo.

Plus de 100 machines jouables attendront les visiteurs sur une sélection d'oeuvres phares de l'histoire du jeu vidéo, signées par les plus grands auteurs internationaux. Depuis le premier jeu vidéo au monde "Tennis For Two" en 1958, en passant par la première borne d'arcade "Computer Space" de 1971, mais aussi Pong et les premières consoles de jeux Atari, Nintendo, Sega, etc.

L'expérience "Game Story" se terminera par une sélection de jeux modernes incluant la réalité virtuelle tout en mettant un point d'honneur sur les créations françaises.

5 jeux vidéo iconiques

Pong en arcade, le premier jeu de balle, toujours amusant à prendre en main grâce à sa simplicité extrême !

Prince Of Persia sur Apple II, le jeu vidéo qui a rendu célèbre son créateur Jordan Mechner est reconnu dans le monde entier pour sa haute qualité et ses animations en rotoscopie.

Streets Of Rage 4 , 25 ans après la sortie du dernier épisode au japon, ce quatrième opus de la célèbre saga de jeux de combat de rue de Sega est entièrement réalisé en France et remporte un immense succès mondial !

Dead Cells , jeu de plateforme rétro-moderne et nerveux créé à Bordeaux est plébiscité dans le monde entier sur console, PC et plateformes mobiles.

, jeu de plateforme rétro-moderne et nerveux créé à Bordeaux est plébiscité dans le monde entier sur console, PC et plateformes mobiles. Astérix & Obélix Baffez les tous ! sur console, est un jeu d'arcade de la société Microïds remettant en scène les célèbres héros de la bande dessinée éponyme !

De plus, l'événement accueille des conférences et tables rondes pendant la durée de l'exposition avec des personnalités du monde du jeu vidéo et du numérique.

Des ateliers animés sont proposés par les bénévoles de l'association, des réparations et entretiens de machines historiques, mais également de celles apportées par les visiteurs.

Une boutique permet aux visiteurs de repartir avec un objet lié à cette culture d'un demi-siècle et un souvenir mémorable de leur passage.

Les jeux vidéo en 8 dates

En France

Début des années 1980

C'est une période charnière pour le jeu vidéo en France. Les consoles de deuxième génération, telles que l'Atari VCS et l'Intellivision, connaissent un essor. Le premier magazine français dédié aux jeux vidéo, Tilt, voit le jour en septembre 1982. Des entreprises comme Infogrames, Loriciel, et Cobrasoft sont fondées, contribuant à la professionnalisation du secteur.

Années 1990

Le marché français du jeu vidéo rencontre une première crise entre 1993 et 1996 en raison de la crise économique. Cependant, le succès de la PlayStation de Sony relance le secteur. À la fin des années 1990, la France compte environ 1 200 entreprises employant plus de 25 000 personnes.

Années 2000 et au-delà

D'anciens acteurs du jeu vidéo en France disparaissent et de nouveaux studios sont fondés. Le secteur se réorganise et se protège par la création de deux syndicats, le SNJV et le SELL. Le CNC se transforme en CNCia et protège la création de nouveaux studios grâce au crédit d'impôts.

Dans le monde

L'histoire mondiale des jeux vidéo commence dans les années 1950.

Avant les années 1970

Les premiers jeux vidéo tels que Tennis for Two et Spacewar apparaissent dans les laboratoires puis les universités. Ils étaient alors peu accessibles au grand public.

Années 1970

Les bornes de jeu vidéo en arcade, les micro-ordinateurs et les premières consoles de jeu vidéo font leur apparition. Pong de la firme Atari est le premier succès et lance la mode.

Années 1980

L'âge d'or de l'arcade s'illustre avec des jeux emblématiques comme Pac-Man ou Space Invaders. Les ordinateurs personnels et les consoles de jeu continuent de se développer.

Années 1990

Le jeu vidéo se mondialise, avec des entreprises et des créateurs du monde entier. Internet fait son apparition.

Années 2000 et au-delà

L'industrie du jeu vidéo continue de croître. En 2021, neuf générations de consoles se sont succédées, et le jeu vidéo s'étend également sur PC et smartphones. La distribution dématérialisée, via des plateformes comme Steam, joue un rôle essentiel dans cette évolution.

Les jeux vidéo aujourd'hui

L'industrie du jeu vidéo représente en France un chiffre d'affaires record de 6,1M€.

Le jeu vidéo a été le seul secteur culturel à croître durant la crise sanitaire(+21% en 2020). Il fédère 39,1 millions de joueurs, 90% des familles sont équipées, 99% des adolescents des deux sexes pratiquent le jeu vidéo. Il se joue sur la console, le téléphone mobile, la télévision... Il est présent dans chaque foyer avec ses propres codes, outils. Les expériences vidéoludiques se diffusent dans les médias et dans toutes les couches de la société, tissant ainsi un référentiel, pour ne pas dire une culture, qui dépasse largement la population des joueurs.

Studios et éditeurs français

Dès les années 1980, studios et éditeurs français sont reconnus pour leur savoir-faire : Delphine Software, Microïds, Infogrames, Lankhor, Loriciel, Silmarils, etc. Souvent ces entreprises commencent par l'édition, pour se lancer ultérieurement dans le développement. Ubisoft, une entreprise familiale d'abord impliquée dans la distribution de jeux, croît jusqu'à devenir une multinationale qui dispose de studios implantés partout dans le monde en 2023.

En 2018, selon l'étude de la DGE, la filière française du jeu vidéo compte 958 acteurs économiques, dont 496 studios et 53 éditeurs.

Signe que la crise sanitaire n'a pas eu d'impact sur la vitalité du secteur, en 2023 il y a près de 600 studios de développement en France sur 1000 entreprises de jeu vidéo. Les activités de production y sont majoritaires.

Les plus gros éditeurs internationaux font régulièrement appel à des studios français afin de développer leurs jeux (Asobo Studio, Quantic Dream, Arkane Studio, etc).

L'Ancienne Poste de Versailles

Après deux années de travaux, l'Ancienne Poste de Versailles est entièrement réhabilitée en espace multimodal dédié aux expositions de la Ville de Versailles et aux événements privatifs. Situé en coeur de ville face au Château, ce lieu stratégique accueillera sa première grande exposition : Game Story !

