Paris Games Week 2024 : La billetterie est ouverte Du 23 au 27 octobre 2024 à Paris Expo - Porte de Versailles

La Paris Games Week revient en force du 23 au 27 octobre 2024. Ce jeudi, une soirée festive à l'Hôtel de ville de Paris a marqué le lancement officiel de cette édition : l'occasion de célébrer les 12 ans de cet événement emblématique du jeu vidéo français et européen, et d'illustrer son entrée dans une nouvelle ère.

PGW 2024 : lancement officiel à l'Hôtel de ville de Paris

L'Hôtel de ville de Paris a vibré au rythme de la Paris Games Week 2024, en présence de M. Emmanuel Grégoire, Premier adjoint à la Maire de Paris en charge de l'urbanisme, de l'architecture, du Grand Paris, des relations avec les arrondissements et de la transformation des politiques publiques et de Mme Pénélope Komitès, Adjointe à la Maire de Paris en charge de l'innovation, de l'attractivité, de la prospective Paris 2030, de la résilience.

La ville de Paris, qui se prépare à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques cet été, et les Worlds de League of Legends en octobre prochain, affirme ainsi son soutien à la PGW, véritable vecteur d'attractivité pour l'écosystème francilien.

James Rebours, Président du SELL, déclare :

Nous sommes heureux de lancer la Paris Games Week 2024 depuis un lieu aussi prestigieux que l'Hôtel de Ville de Paris. Ce salon peut compter sur des partenaires forts, que nous voulions remercier. Et en 2024, nous irons plus loin avec des nouveaux acteurs qui vont nous permettre d'offrir une expérience toujours plus riche, ouverte aux univers de l'entertainment et de la pop culture. Nous voulons être le seul salon où convergent jeu vidéo, esport, animé, mangas, sport, cosplay, shows d'influenceurs et musique live."

Cette soirée exceptionnelle a débuté par le premier "Rendez-vous business PGW", réunissant des acteurs majeurs de l'industrie, qui ont échangé sur les forces de Paris et de la France dans le secteur du jeu vidéo. La PGW, qui reflète chaque année cet attrait local, en mettant en lumière le jeu "Made in France" et au-delà, entend favoriser les rencontres entre professionnels du secteur, à travers ces rendez-vous qu'elle inaugure lors de cette édition 2024.

PGW : 12 ans de passion et de partage

Cet événement de lancement était aussi l'occasion de réunir et de mettre à l'honneur toutes celles et tous ceux qui font et font vivre la PGW depuis 12 ans. Rendez-vous incontournable des passionnés de gaming, le salon a connu de nombreuses évolutions au gré des années, afin de toujours mieux refléter la richesse et la diversité des communautés et univers vidéoludiques.

En 2024, les visiteurs pourront découvrir et tester en exclusivité les dernières nouveautés internationales et françaises, sur les stands des plus grands acteurs du jeu vidéo. Animations quotidiennes et expériences vidéoludiques pour tous les âges seront au rendez-vous de cette édition.

Bien qu'elle soit le salon préféré des 18-35 ans, la PGW attire aussi un public intergénérationnel, uni par une passion commune. Elle promeut une utilisation responsable du jeu vidéo, en sensibilisant aux bonnes pratiques, ainsi qu'à l'égalité au sein de l'industrie comme des communautés. L'accessibilité est également une priorité de la PGW, qui prévoit des zones dédiées aux personnes en situation de handicap, des accompagnements en langue des signes française (LSF), et des stands adaptés, afin de garantir une expérience inclusive pour toutes et tous.

L'esport à la PGW 2024 : premières annonces sur la programmation

L'année dernière, l'esport s'est particulièrement illustré à la PGW, avec la tenue de manches nationales et internationales sur la grande scène du salon. L'édition 2023 a notamment valorisé la pratique esportive féminine, avec la première finale de la Coupe des Etoiles.

En 2024, la discipline se verra une fois de plus mise à l'honneur, à travers une scène à la programmation riche et variée entièrement pilotée par Webedia, partenaire de longue date du salon. La PGW 2024 proposera ainsi des compétitions de belle envergure. Parmi elles :

La Banque Postale Coupe de France, qui réunira les équipes de LFL, Div2 et Nexus Tour pour la dernière compétition de la saison de League of Legends en France ;

La Trackmania World Cup, apothéose du Trackmania World Tour 2024, où les 8 meilleurs joueurs de la saison s'affronteront pour devenir Champion du Monde.

La Coupe des Etoiles, plus grande compétition féminine de League of Legends en France.

La Coupe de France de BlindTest : Après plusieurs semaines de compétition autour des ThisisBlindTest, les meilleurs concurrents viendront se départager sur scène pour devenir Champion de France.

De l'esport au sport : de nouveaux ponts à bâtir en 2024

Le sport fait désormais partie intégrante de la PGW. L'année dernière, des acteurs du monde sportif, comme l'ASPTT Fédération Omnisports ou la Fédération française de tennis de table, entre autres, ont présenté des expériences inédites et offert des moments mémorables aux visiteurs, incluant du sport en réalité virtuelle, et des activités conjuguant mouvements physique et écrans interactifs.

En 2024, la PGW accueillera encore plus de fédérations sportives au sein de son grand "Village Sport & Esport", et proposera des démonstrations, des matchs en direct, et des activités à vivre baskets aux pieds, pour souligner les liens entre sport réel et virtuel, et permettre aux participants de tester leurs aptitudes sur place.

Une expérience plus complète et divertissante que jamais, à partager entre passionnés de pop culture

La PGW accueille chaque année de nouveaux univers inspirés par le jeu vidéo. Depuis 2022, le salon se réinvente en offrant des expériences immersives, allant de la VR au sport connecté, en passant par des concerts et la mise en avant de contenus créés par des influenceurs.

En 2024, la PGW promet une programmation encore plus variée, mêlant gaming, pop culture, sport, mais aussi cinéma et musique. Le cosplay constituera également un temps fort du salon, avec le retour du "Village Cosplay", accueillant les plus talentueux cosplayeurs français et européens.

Un ambassadeur de renom pour faire vivre cette édition 2024

Pour incarner cette nouvelle édition, et guider les fans dans sa préparation, le journaliste et streamer Samuel Etienne a été choisi comme ambassadeur. En amont du salon, et jusqu'à la semaine de l'événement, il rapportera l'actualité et les coulisses de la PGW auprès des amateurs et amatrices du plus grand événement gaming français.

Après avoir interagi avec les communautés de gamers en ligne depuis plusieurs années, Samuel Etienne a pu les rencontrer "en vrai" à l'occasion de la PGW 2023, à laquelle il a participé pour la première fois. Plus proche que jamais des passionnés de jeux vidéo, qui viennent des quatre coins de la France pour participer au salon, il a embrassé avec plaisir et passion son rôle d'ambassadeur en 2024.

La billetterie est désormais ouverte !

Le compte à rebours est lancé : dans 159 jours, la Paris Games Week ouvrira ses portes pour une édition inoubliable, à Paris Expo - Porte de Versailles.

La billetterie affiche, jusqu'au 31 mai, une offre "early bird", avec un billet d'entrée affiché à 15 € (tarif réduit) ou 16 € (tarif plein). Cette année, les billets ne sont plus antidatés : les visiteurs n'ont plus besoin de sélectionner leur jour de visite lors de la réservation.

Accéder à la billetterie