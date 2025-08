Le Gala TCG (Trading Card Games) s'invite à la Paris Games Week (PGW) Un espace inédit de 2000 m2, rendez-vous incontournable de tous les passionnés de cartes à collectionner

Pensé comme un véritable événement dans l'événement, le Gala TCG réunira toutes les grandes licences attendues : Pokémon, Magic : The Gathering, Yu-Gi-Oh ! One Piece, Star Wars Unlimited, Disney Lorcana, sans oublier les cartes sportives (NBA, NFL…) et les nouvelles franchises émergentes telles que Rise TCG. Une programmation dense et accessible à tous, alliant compétitions, découvertes et échanges communautaires.

Au programme durant toutes les festivités, les visiteurs pourront assister ou participer à différents temps forts :

Des démonstrations, masterclass et initiations, permettant de découvrir ou redécouvrir les mécaniques de jeu

Des espaces dédiés à la collection, à l'achat et à la revente, avec cartes rares voire uniques, produits exclusifs et animations ; gradations de cartes ou encore accessoires

Des rencontres avec illustrateurs, créateurs et figures influentes de la scène TCG

Des Boxbreaks (ouverture de paquets de cartes) en live sur différentes plateformes

Le Gala TCG représente le cycle de vie complet d'une carte de collection, son acquisition en boutique, sa protection, son utilisation en jeu et sa gradation (encapsulation et notation de carte).

C'est un rendez-vous de passionnés, un point de rencontre attendu par les fans, pour célébrer la passion commune du TCG. Et chaque jour, des shows spectaculaires, entre présentations exclusives, interviews, ou ouvertures exceptionnelles.

En mettant à l'honneur une communauté en pleine expansion, le Gala TCG incarne parfaitement l'esprit de cette nouvelle Paris Games Week : un événement qui célèbre toutes les cultures du jeu, sous toutes leurs formes.

Une PGW 2025 qui s'étend pour une expérience immersive, enrichie et fluide.

La PGW poursuit sa transformation et dévoile un format totalement réinventé, structuré autour de trois espaces majeurs avec un programme entièrement repensé.

L'expérience PGW se retrouvera dans le Hall 1 avec un concentré d'univers forts et immersifs. Elle rassemble le meilleur du jeu vidéo, les plus grands éditeurs et constructeurs et des espaces dédiés : familles, orientation professionnelle, rencontres business ainsi qu'une fan zone. Un nouveau parcours sous le signe de la découverte, de l'apprentissage et du jeu sous toutes ses formes.

Le GeekMarket et le Foodcourt prendront place dans le Hall 2.2. Le repaire des passionnés entièrement dédié à la collection, à la pop culture et aux produits dérivés, dans une ambiance authentique et festive. Le Foodcourt repensé invite à la détente et au partage, pour savourer une pause gourmande entre deux découvertes.

Grande nouveauté de cette édition : le Dôme de Paris devient la scène vibrante de la PGW. Il accueillera plus de 4 grandes finales esport majeures, des performances artistiques live, des shows exclusifs et des sessions inédites avec les plus grands créateurs et streamers. Avec ce nouveau format, la Paris Games Week affirme son positionnement : un salon multiexpérientiel, tourné vers l'avenir, fidèle à ses communautés et résolument ouvert à toutes les générations de joueuses et joueurs.

Rendez-vous à Paris Expo - Porte de Versailles du 30 octobre au 2 novembre 2025.

