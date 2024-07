Pour la première fois en Europe, l'événement esport mondial de versus fighting, Evo, prendra place, en France, à Nice en octobre 2025

Avec des chiffres de participation de plus en plus importants chaque année, cet événement mondial s'annonce comme le plus grand du genre de tous les temps en Europe, à Nice.

Après Las Vegas et Tokyo, l'Evo, le plus grand événement mondial de jeux de combat, s'installe pour la première fois en Europe. Nice accueillera Evo France du 10 au 12 octobre 2025 promettant de rassembler des milliers de passionnés venus du monde entier.

Une première historique en France

L'Evo, ou Evolution Championship Series, est le plus grand et prestigieux événement de jeux de combat au monde, rassemblant chaque année les meilleurs joueurs et passionnés depuis sa création en 2002. Il offre des compétitions de haut niveau et une ambiance électrique, attirant des participants et spectateurs du monde entier.

L'Evo 2024, qui s'est tenu à Las Vegas du 19 au 21 juillet 2024, a battu tous les records de participation avec 10 224 compétiteurs inscrits, dépassant ainsi le précédent record de 9 833 joueurs en 2016. Ce succès témoigne de l'important engouement croissant pour les compétitions de jeux de combat tels que Street Fighter ou Tekken, alors même que Riot Games, l'éditeur du jeu League of Legends, s'apprête à sortir 2XKO son premier jeu de combat. La popularité croissante de cette discipline et de Evo préfigure l'importance et l'impact de l'édition française à Nice en 2025.

Organisé par Webedia en partenariat avec Sony et RTS, détenteurs de Evo, ce premier Evo France s'appuiera sur différents jeux qui seront relevés ultérieurement.

Depuis plusieurs années MGG, le média esport, a pris l'habitude de diffuser les compétitions Evo de Las Vegas et de Tokyo. Nous avons ainsi pu prendre la mesure de l'engagement et de la passion des communautés Versus Fighting autour de ces compétitions mondiales et de cette marque mythique. Nous sommes donc extrêmement heureux et fiers de contribuer à faire venir pour la première fois Evo en Europe et de permettre ainsi à beaucoup de joueurs de participer à leur premier Evo dans un cadre aussi agréable que celui de Nice et de la Région Sud, véritables terres d'esport."

Bertrand Amar, Head of Esport Webedia

Retombées économiques et culturelles majeures pour Nice Métropole Côte d'Azur

La France, et notamment Nice, n'a pas été choisie au hasard. En effet, la scène des jeux de combat y est particulièrement dynamique, avec une communauté très active et des événements réguliers qui attirent de nombreux participants. Les joueurs tricolores comptent parmi les meilleurs au monde. Deux joueurs Français ont d'ailleurs déjà remporté l'Evo : Olivier "Luffy" Hay en 2014 et Marwan "Wawa" Berthe en 2022. L'Evo France 2025 sera donc une opportunité unique de mettre en lumière ce vivier de talents et de passionnés.

Après les demi-finales du Top 14 en 2022, la Coupe du monde de football féminin en 2019 ou l'Euro 2016, la finale du championnat du monde d'Iron Man en 2023, ou l'arrivée du Tour de France et les épreuves de football des Jeux Olympiques en 2024, Nice s'est imposée comme terre d'accueil de référence pour tous les évènements sportifs majeurs.

La Métropole Nice Côte d'Azur est aujourd'hui un carrefour bouillonnant de jeunesse, d'innovation et de technologie et à l'heure où la réalité virtuelle, les stades connectés - tels que l'Allianz Riviera - et l'esport sont devenus la norme pour tous les acteurs du sport, la Ville de Nice souhaite continuer à accueillir des évènements esport majeurs tels que les LFL Days et bientôt Evo France.

C'est avec une immense fierté et un grand enthousiasme que la Ville de Nice accueillera au Palais des Expositions du 10 au 12 octobre 2025, l'Evo (Evolution Championship Series), le plus prestigieux tournoi de jeu vidéo de combat au monde, qui se déplacera pour la première fois sur le sol européen.

Notre capacité d'accueil et notre savoir-faire dans l'organisation des grands événements sont une nouvelle fois récompensés. Après avoir accueilli à trois reprises les LFL Days, c'est tout naturellement que Nice, engagée envers le développement de l'e-sport, les nouvelles technologies et la culture numérique, a été choisie pour accueillir l'Evo 2025.

Cette compétition qui attirera des milliers de visiteurs sur notre destination et des millions de spectateurs en ligne, génèrera des retombées économiques significatives pour notre territoire et renforcera notre position en tant que destination de choix pour les événements internationaux. De plus, l'organisation de Evo France à Nice à la mi-octobre 2025 s'inscrit pleinement dans notre stratégie pour positionner Nice comme une destination 4 saisons, grâce notamment à son climat doux, ses atouts naturels et culturels ainsi qu'une offre événementielle de qualité proposée tout au long de l'année.

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, et j'invite chaleureusement tous les compétiteurs de jeu de combat présent à l'Evo à venir à Nice pour découvrir notre territoire extraordinaire. Nous leur réserverons le meilleur accueil !"

Christian Estrosi, Maire de Nice, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La Région Sud confirme sa position de région pilote du développement de l'esport. Avec des nombreuses équipes installées dans la région et rayonnant au plus haut niveau nous avons pris l'habitude de soutenir les événements des communautés locales ou les événements nationaux comme ceux de la LFL ou de sa Division 2 lorsqu'ils font étape en Région Sud. Avec l'accueil de Evo France ce sont des milliers de participants du monde entier qui vont avoir l'occasion de découvrir Nice et toute la Région Sud, preuve s'il en est du rôle que peut jouer l'esport dans le développement économique de notre région."

Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Président délégué de Régions de France.

Une scène française du Versus Fighting florissante

D'après France Esports, le versus fighting est pratiqué par 14% des esportifs amateurs en France ce qui place cette discipline parmi les genres de jeu préférés des Français.

Le versus fighting est une pierre angulaire de l'esport depuis ses débuts, avec des jeux comme Street Fighter II qui ont établi les premières compétitions organisées. Ces jeux ont popularisé l'esport grâce à leur accessibilité et leur dynamisme, attirant des millions de spectateurs et de joueurs. Aujourd'hui, le versus fighting continue de jouer un rôle crucial, notamment en France, où il inspire de nouvelles générations de compétiteurs et contribue à la diversité de l'esport.

Ce type de jeu comprend de nombreux titres et licences mondialement connus tels que Street Fighter, Super Smash Bros, Mortal Kombat, Tekken, Dragon Ball FighterZ, Soul Calibur, et prochainement 2XKO, le premier jeu du genre de l'éditeur Riot Games dont l'arrivée dans ce marché devrait permettre d'élargir l'audience de la discipline.

Trailer de l'Evo France 2025