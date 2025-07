Jean Mariotte : l'homme derrière EVA, leader de l'esport en VR aux 55 franchises dans le monde D'une idée de gamer au succès international en moins de 10 ans

La Paris Games Week 2019 fut le théâtre d'une révolution : une arène d'Esport en réalité virtuelle de 500 m², une prouesse technique inédite qui a captivé des milliers de visiteurs. Derrière cette innovation majeure se trouve EVA (Esport Virtual Arena), l'entreprise cofondée en 2018 par Jean Mariotte, accompagné de Stéphanie Belle et William Klein. En un temps record, EVA a créé une discipline à part entière : grâce à un concept unique qui allie gaming, réalité virtuelle et activité physique en équipe.

La concrétisation d'un rêve de gamer

Jean Mariotte, actuel CEO d'EVA, est l'incarnation d'une passion dévorante pour le jeu vidéo et d'un esprit entrepreneurial inépuisable. Son rêve ? "Jouer à Call of Duty sur un terrain de football !". L'avènement des technologies Oculus et HTC Vive en 2014 a été le catalyseur de ses ambitions.

Avant de propulser EVA, Jean Mariotte avait déjà une solide expérience dans l'entrepreneuriat et le numérique. Il a notamment été CEO & Founder de JobAroundMe, une application mobile dédiée à l'emploi, et Partner chez smart & geek, une agence spécialisée en Social Media et Mobile, avec une expertise en Social Gaming. Ces expériences ont forgé sa vision et sa capacité à innover dans le secteur digital.

Face à l'absence d'une véritable immersion en réalité virtuelle sur le marché, Jean Mariotte, avec ses associés Stéphanie Belle (COO) et William Klein (CTO), a décidé de créer leur propre rêve. Cette liberté, issue de leur inexpérience initiale dans le jeu vidéo, leur a permis de "penser différemment sans nous imposer de limites". Ils ont relevé le défi de "tout faire maison", du développement du jeu à l'adaptation technologique, positionnant alors EVA comme un leader incontesté.

EVA : un concept immersif et compétitif

La vision de Jean Mariotte s'étend au-delà du simple divertissement. Il voit les loisirs comme une "vraie mission sociétale" et pense que "les loisirs font la ville désormais". Il est un ardent défenseur de la création d'une communauté soudée, où chacun, du joueur occasionnel au compétiteur aguerri, trouve sa place. L'Esport est ainsi au coeur de l'ADN d'EVA , avec un circuit officiel structuré autour de deux ligues nationales (division 1 et division 2) ainsi qu'un tournoi majeur, la Coupe de France 2024 et un tournoi international, l'EVA Invitational qui regroupe les meilleures équipes du monde. Des ligues locales ont été lancées en janvier 2024 pour permettre à tout un chacun d'accéder à la compétition et développer ainsi encore plus la communauté. À ce jour, EVA compte 337 équipes participantes à ses compétitions. Les compétitions phares d'EVA, la EVA League 1 et la Coupe de France, sont diffusées en partenariat avec Webedia sur la chaîne Twitch MGG_FR, attirant en moyenne 300 spectateurs par jour de match et un pic de 1050 lors des finales de l'EVA League 1. Fin 2024, EVA comptait 1 600 joueurs et 320 équipes engagées, confirmant son statut de leader dans l'Esport VR.

Le flagship EVA Paris-Est, inauguré en décembre 2024, symbolise une ambition en perpétuel développement. Cet espace de 3 000 m² regroupe deux arènes de 500 m², un bar à fléchettes en réalité augmentée (EVA Darts), un plateau TV pour diffuser les compétitions et un restaurant, devenant un véritable "temple de l'Esport et de la réalité virtuelle". Ce modèle servira de vitrine pour l'expansion internationale d'EVA.

La devise du succès : "seule l'expérience joueur compte !"

Le parcours entrepreneurial de Jean Mariotte est jalonné de projets audacieux. Aujourd'hui, Jean est concentré à 100% sur EVA afin d'en assurer un développement continu en France et à l'international ! Sa devise, "Seule compte l'expérience joueur !", est le pilier de sa philosophie : un joueur satisfait est un ambassadeur, et l'écoute de la communauté est primordiale. Son conseil aux jeunes entrepreneurs ? "Se lancer tôt !" et surtout, "Focus !". Pour Jean Mariotte, l'aventure entrepreneuriale est un "marathon et non un sprint", exigeant persévérance et la capacité d'apprendre de ses échecs.

L'histoire de Jean Mariotte est celle d'un visionnaire qui a transformé sa passion en une révolution du divertissement, créant une expérience unique qui fusionne le jeu vidéo et le sport, et bâtissant une communauté engagée qui ne cesse de grandir. L'ambition ultime d'EVA ? Faire de l'Esport VR une discipline olympique.