Webedia Esports dévoile de grandes nouveautés et ses ambitions pour 2025 LFL, Div2, EMEA Masters, Challengers France Révolution, RLCS, EVA et Evo France

À l'occasion de la conférence de presse du 17 janvier 2025 à l'Elysées-Biarritz, Webedia Esports, en présence de Bertrand Amar, Head of Webedia Esports, a levé le voile sur les ambitions et innovations des compétitions pour l'année à venir.

De la Ligue Française de League of Legends (LFL) et sa Division 2 aux EMEA Masters en passant par le circuit professionnel de Valorant avec les Challengers France Révolution, la diffusion des RLCS de Rocket League, les circuits de EVA et, bien entendu, Evo France, chaque compétition prend un nouvel élan pour 2025.

2025, l'accélération de Webedia Esports

Ligue Française de League of Legends (LFL)

La Ligue Française de League of Legends, fer de lance de l'esport national, se transforme pour 2025 avec un format inédit en trois splits, répartis sur 63 journées de diffusion contre 48 en 2024. Ces matchs seront désormais retransmis, non seulement sur la chaîne twitch de OTP, diffuseur officiel mais également en live TikTok et X, permettent de répondre aux attentes des nouvelles générations de fans.

En 2024, la LFL a consolidé sa position unique en Europe avec un record de 231 000 spectateurs simultanés et 39 millions de vues en progression par rapport à 2023. Pour sa septième saison, la LFL a de nouveau l'ambition de battre des records !

L'année 2025 sera également marquée par une nouvelle édition de l'événement culte, les LFL Days, organisés dans les Arènes Grand Paris Sud de la Karmine Corp à Evry-Courcouronnes en avril.

Enfin, avant le lancement de la nouvelle saison de la LFL le 22 janvier, les fans peuvent revivre la saison 2024 et découvrir les coulisses de la LFL via la série documentaire "Dans la Légende" diffusée sur Paramount + à partir d'aujourd'hui (production Nolita).

Division 2 de League of Legends (Div 2)

En 2025, la Division 2 adopte un format proche de celui de la LFL, avec trois splits et 54 journées de compétition diffusées principalement le week-end.

La "Div2" a enregistré, les 11 et 12 janvier, un week-end de reprise historique, atteignant un pic record de 36 000 spectateurs simultanés et 10 000 viewers en moyenne par match.

Diffusée sur Twitch par OTP, mais aussi sur TikTok et X, la Div 2 continue de séduire un public croissant et d'offrir une vitrine aux talents émergents de l'esport français. Beaucoup de joueurs stars dont Caliste et d'équipes (Karmine, JL, TDS…) ayant débuté en Div2.

EMEA Masters

Gérés par Webedia Esports depuis 2024, les EMEA Masters voient s'opposer les champions des 13 ligues originaires d'Europe et du Mena dont la LFL. Cette "ligue des champions" se déroulera en 2025 à trois reprises offrant plus de spectacle que jamais.

Après une année 2024 couronnée de succès, avec 24 millions de vues et 6,7 millions d'heures de diffusion en plus de 13 langues, cette compétition vise à renforcer son rayonnement en impliquant les meilleures équipes de la région et en élargissant son audience.

Challengers France Révolution (Valorant)

Webedia Esports est désormais en charge du circuit professionnel français de Valorant qui poursuit son développement en 2025 avec 39 journées de compétition et un format en trois splits qui permettra aux meilleures équipes Françaises de se confronter à la scène européenne.

Cette année sera marquée par une évolution décisive : l'organisation du tout premier événement offline du circuit, un rendez-vous qui permettra de rassembler les fans et de célébrer la montée en puissance de la scène Valorant en France.

RLCS (Rocket League Championship Series)

Webedia Esports et Blast s'associent pour la production, la diffusion et la commercialisation des RLCS (Rocket League Championship Series) en France en 2025. RLCS c'est le circuit international de Rocket League, qui comprend notamment trois compétitions internationales : deux majors et un championnat du monde. La diffusion sera assurée par Rocket Baguette, premier média Rocket League en France.

EVA (Esports Virtual Arenas)

Le réseau des salles EVA connaît une croissance exponentielle, avec 42 salles ouvertes en France (+35 signées) et 1,600 joueurs engagés dans des compétitions en 2024 contre 495 en 2023 !

En 2025, les compétitions EVA League 1 et EVA Coupe de France bénéficieront d'un nouveau format et seront diffusées sur MGG TV et sur la chaine Twitch de MGG. En parallèle, Webedia et EVA annoncent la mise en place d'un cadre structurant visant à accueillir des clubs esports professionnels afin de professionnaliser l'écosystème EVA. C'est ainsi que BK ROG devient le premier club esport professionnel à s'engager dans le circuit EVA.

Evo France

L'Evo, le plus grand événement de jeux de combat, s'installe pour la première fois en Europe à Nice du 10 au 12 octobre 2025. Cet événement exceptionnel accueillera des compétitions de haut niveau sur pas moins de 6 jeux, des conférences, des tournois communautaires et de nombreux exposants, faisant de Evo France une véritable convention des fans de Street Fighter, Teken et autres jeux de combat. L'ouverture de la billetterie est prévue avant la fin mars.

L'esport de plus en plus proche du sport

L'année 2025 marque une étape majeure pour l'esport, qui repense son modèle de diffusion pour répondre aux attentes des nouvelles générations et explore activement des opportunités auprès des diffuseurs traditionnels.

Après avoir collaboré avec France Télévisions en 2024, Webedia Esports continue d'explorer de nouveaux canaux de diffusion pour poursuivre l'élargissement de l'audience de ses compétitions. Outre la diffusion "traditionnelle" sur Twitch, différentes compétitions seront également diffusées en direct sur Tik Tok et X mais aussi sur des chaînes de créateurs de contenus via le modèle des "Watch Parties" très en vogue.

Le développement des droits médias auquel nous assistons marque une avancée significative pour l'écosystème sportif. Ce nouveau modèle économique, combinant les revenus des droits de diffusion et ceux des partenaires traditionnels, a vocation à créer un environnement stable pour l'ensemble des acteurs, des équipes aux organisateurs en passant par les diffuseurs.

Webedia Esports s'apprête à produire, avec les produits compétitifs annoncés ce jour, pas moins de 2500 heures de diffusion live en 2025 , soit une moyenne de 7 heures par jour, faisant de Webedia Esports l'un des acteurs leaders en Europe."

Bertrand Amar, Head of Webedia Esports.