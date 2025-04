L'E-Sport fait vivre ! Documentaire diffusé le jeudi 1er mai sur à 21h05 Gulli - Avec la voix de Séverine Ferrer

Le jeu vidéo, un sport comme les autres ? Pourquoi, passé 30 ans, on a la sensation de ne rien comprendre aux tournois d'E-Sport ? Avec "Pop Doc", Gulli propose une session de rattrapage pour une mise à jour express du logiciel. Et avec la voix d'une idole des 90's, la pétillante Séverine Ferrer !

Dans ce documentaire inédit, vous allez découvrir que l'ESport est plus qu'un loisir, et bien plus qu'un phénomène. La pratique s'est imposée comme une véritable discipline sportive. Mais attention, car le niveau est très élevé et les places sont rares !

Le monde du jeu vidéo connaît une expansion rapide, avec des compétitions pour tous les niveaux, de "Just Dance" à "FC24" (ancien "FIFA"). Certains joueurs talentueux rêvent de devenir professionnels, comme Lucas, qui suit des cours dans un lycée spécialisé. Coline participe à sa première compétition de "Just Dance", inspirée par la championne Dina.

Ilian, étoile montante de "FC24", se prépare pour la e-ligue 1 sous la tutelle de Rocky. La Team du Sud s'entraîne dur pour affronter les meilleures équipes de "League of Legends". Tous rêvent de briller dans le monde du gaming où la concurrence est féroce. Gulli les a rencontrés.