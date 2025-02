Red Bull Kumite revient à Paris pour les 10 ans du plus prestigieux tournoi de jeu de combat

Pour sa 10e édition, le prestigieux tournoi de jeux de combat retourne à ses origines : Paris, France. Le rendez-vous est donné les 5 et 6 avril à la mythique Maison de la Mutualité.

8 légendes mondiales de Street Fighter affronteront 8 challengers déterminés dans la célèbre cage du Red Bull Kumite.

Les billets pour les spectateurs sont disponibles dès maintenant : billetterie

Depuis sa première édition en 2015 à Paris, Red Bull Kumite s'est imposé comme un événement incontournable du calendrier des jeux de combat. Après avoir parcouru des lieux emblématiques au Japon, à Londres, à Las Vegas et en Afrique du Sud, le tournoi revient en force pour une édition historique à Paris. L'année dernière, à New York, Saul Leonardo "MenaRD" Mena II a triomphé après une finale haletante contre Du "NuckleDu" Dang, s'emparant du trophée de champion.

Red Bull Kumite : 10? anniversaire à Paris

Le légendaire tournoi de jeux de combat Red Bull Kumite célèbre son 10? anniversaire en revenant là où tout a commencé : à Paris. Les 5 et 6 avril 2025, l'événement prendra place à la prestigieuse Maison de la Mutualité, offrant deux journées palpitantes d'action sur Street Fighter 6, où 16 des meilleurs joueurs du monde s'affronteront dans une compétition acharnée.

Cette édition spéciale anniversaire promet un clash unique des générations sur un décor Art déco inspiré du Great Gatsby. Sur cette scène électrique, 8 icônes de Street Fighter, cumulant des victoires au Red Bull Kumite, à l'Evo et à la Capcom Cup, défieront 8 challengers affamés, dont les vainqueurs des phases Last Chance Qualifier et Play-In. La question est posée : la nouvelle génération a-t-elle les armes pour détrôner les maîtres incontestés de la scène ?

16 joueurs, 1 champion à couronner

Le tournoi réunira 14 joueurs invités directement pour l'événement principal du dimanche 6 avril. Les deux derniers slots seront disputés lors des phases Last Chance Qualifier et Play-In le samedi 5 avril, ouvertes à 256 participants venus du monde entier. Les inscriptions pour ce tournoi qualificatif sont ouvertes ici.

Chaque match mettra à rude épreuve les compétences, l'adaptabilité et la résilience mentale des joueurs, jusqu'à ce qu'un champion soit couronné comme l'ultime compétiteur de Street Fighter. Le Main Event du dimanche suivra le format signature du Red Bull Kumite :

Tirage au sort en direct du bracket du tournoi le jour J.

Matchs en élimination directe dans un format "first-to-5".

Un line-up AAA et une ambiance electrique

Pour cette édition anniversaire, Red Bull Kumite Paris promet de réunir les meilleurs joueurs dans une ambiance électrique, mêlant talent spectaculaire et esprit de camaraderie propre à la communauté des jeux de combat. Les billets pour vivre cet événement mythique en direct sont disponibles dès maintenant : billetterie

Ne manquez rien de l'action et suivez Red Bull Kumite Paris en direct les 5 et 6 avril sur les chaines Twitch et YouTube de Red Bull Gaming.