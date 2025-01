Documentaire : "Génération e-sport", quand gaming et Outre-mer ne font qu'un

Quand l'e-sport rapproche les territoires

Immersion aux côtés des meilleurs gamers ultramarins. Qu'ils soient originaires de Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française ou encore de La Réunion, cette série documentaire suit le quotidien de ces jeunes, prêts à tout pour vivre de leur passion.

Contraction du terme anglais "electronic sport", littéralement "sport électronique", le e-sport désigne la pratique du jeu vidéo en compétition, quel que soit le type de jeu ou la plateforme (ordinateur, console ou tablette). Avec 11,8 millions de consommateurs en France en 2023, la pratique du e-sport ne cesse de se démocratiser et touche de plus en plus d'adeptes, devenant un véritable phénomène de société. Pour autant, ils ne sont que 200 à 300 joueurs professionnels français capables aujourd'hui de vivre de leur passion.

En France, l'e-sport connaît un essor depuis la fin des années 1990. Dans les Outre-mer comme dans l'Hexagone, cette pratique se popularise grâce à l'organisation de tournois, aussi bien locaux que nationaux, dont de plus en plus de médias se font l'écho. Le pôle Outre-mer de France Télévisions lance d'ailleurs en 2018 efoot.1, le premier championnat ultramarin de FIFA 18. Parmi les grands noms du e-sport en Outre-mer, on compte Alix Largerie, pro-gamer du club de foot FC Montréal et 3e mondial sur Fifa, originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou encore Alais Hardel, coach français reconnu et ancien joueur pro, originaire de la Martinique.

Plus que de simples compétitions, l'e-sport incarne le dépassement de soi, la quête constante de performance et l'intensité des victoires comme des échecs. Derrière chaque match se cachent des efforts collectifs et individuels, une volonté de surmonter les obstacles, d'apprendre de ses erreurs et de se relever toujours plus fort.

Generation e-sport vous embarque dans l'univers du e-sport en Outre-mer en suivant le quotidien de plusieurs personnalités, où ambition rime avec détermination. Partez à la rencontre de ces athlètes et de leurs histoires, entre préparation physique et mentale, exigences élevées et haut niveau de stress, où doutes et résilience ne font qu'un.

